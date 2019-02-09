Москаль бьет тревогу: в Закарпатье поборы полиции с румынских туристов приобрели масштаб эпидемии

Происшествия

О массовых поборах украинских полицейских с румынских туристов сообщил глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль.

— Закарпатская ОГА приносит извинения гражданам Румынии, которые через Закарпатье приезжают в Украину отдыхать на горнолыжном курорте «Буковель», где сталкиваются с фактами массового вымогательства денег со стороны работников полицейских постов в Тячевском и Раховском районах. Необоснованные придирки к румынским туристам с дальнейшим вымогательством взяток приобрели такой масштаб, что стали предметом обращений консульских учреждений Румынии к Министерству иностранных дел Украины, — сообщил Геннадий Москаль на своем официальном веб-сайте.

По его словам, об этих фактах проинформировано руководство МВД Украины, проводятся служебные расследования, виновные будут привлекаться к ответственности, делается все, чтобы подобные инциденты, которые компрометируют область, не повторялись.

В случае же их повторения туристам из Румынии рекомендовано обращаться в дежурную часть ГУ Национальной полиции в Закарпатской области по телефонам +38 (0312) 61-45-70, 61−59−85, по телефону доверия МВД 0−800−50−02−02, по телефону внутренней безопасности +38 (0312) 695−535 или на электронную почту губернатора области [email protected]

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандальной ситуации на украинско-словацкой границе, где словацкие таможенники требовали взятки с украинцев.

Фото http://zhzh.info

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter