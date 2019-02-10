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Работают в паре: в Киеве засекли наглых домушников (видео)
В сети появилось видео с камеры видеонаблюдения в многоквартирном доме в Соломенском районе столицы (за Индустриальным путепроводом). В кадре двое неизвестных внимательно осматривают двери и замки, делая при этом некие пометки. В паблике «Киев Оперативный» в Facebook отмечают, что инцидент произошел ночью 9 февраля, в 02:50.
«После этого, два парня вышли из дома и скрылись в неизвестном направлении. Были на машине. Будьте внимательней!», — говорится в описании к видео.
В комментариях киевляне поделились собственным опытом.
Так, Татьяна Бургела сообщила, что 9 февраля по улице Борщаговской по квартирам ходили «сотрудники фирмы пластиковых окон».
«Тоже высматривали… И люди открывали двери», — рассказала она.
Напомним, в Хмельницком задержали квартирного вора, известного своей странной привычкой кататься на дверцах холодильников в тех квартирах, которые он обчищал. Задержал его на горячем капитан полиции, к которому злоумышленник забрался в квартиру. Хозяин вернулся домой как раз в тот момент, когда вор с украденными украшениями и тремя тысячами гривен покидал место преступления через окно.
А в Киеве задержали пару злоумышленников, грабивших иностранцев с применением клофелина.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
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