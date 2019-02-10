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Минус БМП: офицер ВСУ показал видео уничтожения техники боевиков на Донбассе
В сети появилось видео точного уничтожения вражеской БМП на Донбассе, в районе Светлодарской дуги. Его опубликовал известный офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»), который не раз радовал украинцев подобными видео.
«Представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам-ОСам об излишней военной технике на Светлодарской дуге. Над интересным предложением бойцы размышляли не долго. Результатом удачного второго выстрела у оккупантов стало на одну БМП меньше, а парни ждут новых интересных заявок», — прокомментировал он видео.
Напомним, 4 февраля Анатолий Штефан опубликовал видео показательной ликвидации наблюдательного пункта боевиков на передовой в ООС.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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