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Происшествия

Минус БМП: офицер ВСУ показал видео уничтожения техники боевиков на Донбассе

12:07 10 февраля 2019   1675
Скриншот видео
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео точного уничтожения вражеской БМП на Донбассе, в районе Светлодарской дуги. Его опубликовал известный офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»), который не раз радовал украинцев подобными видео.

«Представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам-ОСам об излишней военной технике на Светлодарской дуге. Над интересным предложением бойцы размышляли не долго. Результатом удачного второго выстрела у оккупантов стало на одну БМП меньше, а парни ждут новых интересных заявок», — прокомментировал он видео.

Напомним, 4 февраля Анатолий Штефан опубликовал видео показательной ликвидации наблюдательного пункта боевиков на передовой в ООС.

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