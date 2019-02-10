«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 12 февраля, возобновляется самый престижных клубный турнир Европы — Лига чемпионов УЕФА. В первом матче 1/8 финала английский «Манчестер Юнайтед» примет французский «ПСЖ». Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 22:00.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ТЕКСТОВУЮ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

«ПСЖ» — без Неймара. И без Кавани?

Французский клуб испытывает серьезные кадровые проблемы перед матчем с «МЮ». Бразилец Неймар не играет из-за травмы лодыжки, полученной 23 января в матче чемпионата против «Страсбурга». А в поединке против «Бордо» досрочно покинул поле уругваец Эдинсон Кавани — как стало известно позже, форвард повредил бедро, о степени повреждения станет известно позже.

* Эдинсон Кавани и Неймар

Первая официальная встреча

Ранее в официальных клубных турнирах команды между собой не встречались. Единственная встреча состоялась в рамках международного кубка чемпионов летом 2015 года — тогда французы обыграли «манкунианцев» со счетом 2:0 благодаря голам Блеза Матюиди и Златана Ибрагимовича.

* 30 июля 2015 года. Златан Ибрагимович против Уэйна Руни

«МЮ» и «ПСЖ» в нынешнем сезоне

«Манчестер Юнайтед» с приходом Оле-Гуннара Сульшера буквально ожил. Под руководством норвежца «манкунианцы» не проигрывают уже в 11 матчах во всех турнирах — девять в чемпионате и два в Кубке Англии. Благодаря этой серии «МЮ» уже добрался до четвертого места в турнирной таблице, дающего право и в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.

Что касается «ПСЖ», то парижане продолжают уверенно лидировать в чемпионате Франции. Лишь в трех матчах из 22 туров потеряв очки, подопечные Томаса Тухеля, имея игру в запасе, опережают ближайшего преследователя, «Лилль», на 13 очков.

Арбитры из Италии

Комитет арбитров УЕФА назначил на матч судейскую бригаду из Италии. Арбитр в поле — Даниэле Орсато. Арбитр ФИФА с 2010 года. Дважды пересекался в еврокубках с «Манчестер Юнайтед» (в обоих случаях англичане потерпели поражения со счетом 0:1 — в 2012-м дома от «Клужа» и в 2017-м на выезде от «Базеля»), один раз — с «ПСЖ» (выездная разгром «Селтика» со счетом 5:0 в 2017-м).

* Даниэле Орсато

Ассистенты арбитра — Фабиано Прети, Алессандро Костанцо. Четвертый арбитр — Даниэле Довери. Видео-ассистент арбитра — Массимилиано Иррати. Ассистент видео-ассистента арбитра — Марко Гвида. Делегат УЕФА — Кристиан Мютшлер (Швейцария). Судейский наблюдатель УЕФА — Юджин Штригель (Германия).

Где смотреть прямую трансляцию

На территории Украины матч в прямой трансляции покажет телеканал «Футбол 1». Начало — в 21:55. За полчаса до начала поединка, в 21:30, в эфир выйдет программа «Ночь Лиги чемпионов», где ведущий с экспертами обсудят последние новости и шансы команд в предстоящем поединке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар на костылях и в инвалидной коляске отметил свой день рождения.

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