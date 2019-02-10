Происшествия

В центре Николаева депутат попал в ДТП: есть пострадавший (фото)

В Николаеве 10 февраля произошло ДТП, в ходе которого столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Renault Logan. Инцидент произошел на улице Пушкинской.

Так, Renault двигался по улице Пушкинской, от кольца, до Ингульского моста. Mitsubishi ехал по улице Никольской, со стороны Фалеевской, в направлении университета им. В. Сухомлинского. На пересечении улиц Пушкинской и Никольской автомобили стокнулись, сообщает Новости N.

Оба водителя транспортных средств утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора — зелёный. За рулем Mitsubishi находился депутат Николаевского городского совета Сергей Жайворонок.

В результате ДТП пострадал пассажир Mitsubishi. На место происшествия была вызвана «скорая». Предварительно у мужчины черепно-мозговая травма. Также за медицинской помощью обратился депутат горсовета, хотя от госпитализации он отказался.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай за последнее время, когда должностное лицо оказывается участником ДТП. Так, на днях в Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.

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