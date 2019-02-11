Деньги

Доллар дешевеет: что будет с валютой дальше

Национальный банк на 11 февраля установил официальный курс доллара на уровне 26,89 гривни. Об этом сообщает сайт ведомства. Цена доллара снизилась: 8 февраля официальный курс доллара составлял 26,96 гривни.

Главными причинами укрепления гривни и падения курса иностранных валют является решение Федеральной резервной системы США не повышать ключевой ставки и падение мировых цен на энергоресурсы. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

По его словам, такое усиление курса гривни и, соответственно, снижение курса доллара продлится максимум до мая-июня.

«Влияние на реалии и перспективы всех валют в мире, и в том числе гривни, делает политика ФРС — это аксиома. О том, что в руководстве Федрезерва зародились сомнения в целесообразности продолжения жесткой монетарной политики, стало известно в первые дни года», — отметил Данилишин.

По его мнению, «пауза» в повышении ставок ФРС США продлится примерно до июня, что будет создавать благоприятные условия для украинской валюты. Также на курс гривни повлияло падение мировых цен на энергоресурсы, которые составляют значительную часть украинского импорта.

Кроме этого, укреплению гривни способствовал ряд внутренних факторов: рост экспорта аграрной продукции и металлургии, рост поступлений от продажи украинских долговых ценных бумаг и умеренные расходы государственного бюджета в начале 2019 года.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине в течение последних недель доллар и евро стремительно дешевеют. На прошлой неделе украинцы скупили миллионы долларов онлайн.

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