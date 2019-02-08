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Валюта стремительно дешевеет: евро упал ниже отметки 31 гривня, доллар по-прежнему меньше 27 гривен
В Украине доллар и евро заняли позиции ниже психологической отметки. Так, доллар США стоит менее 27 гривен, а евро — меньше 31 гривни. Ранее сообщалось, что с 7 февраля вступил в силу Закон «О валюте и валютных операциях».
Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США — 26,96 грн; 1 евро — 30,59 грн. Как сообщает «Обореватель», по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара практически не изменился после падения на 26 копеек. При этом за неделю — с 1 февраля — доллар подешевел на 78 копеек. Так низко доллар не опускался с 9 августа 2018 года. Курс евро упал на 13 копеек после снижения на 37.
Эксклюзивным материал о состоянии дел на валютном рынке читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар ниже 27: что будет с курсом валют в ближайшее время».
Также читайте эксклюзивный материал о новых правилах покупки валюты «Украинцам разрешили открывать счета за границей и покупать валюту в банкоматах: как это работает».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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