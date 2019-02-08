Деньги

Всего за сутки украинцы купили онлайн миллионы долларов

Клиенты украинских банков начали активно покупать валюту онлайн уже в первый день действия валютной либерализации. Об этом сообщают в банках.

Так, Приватбанк продал через интернет-приложение Приват24 почти 1,5 млн долларов, купил — более 402 млн долларов. Также Приватбанк продал онлайн более 245 тысяч евро, купил — 131 тысячу евро, сообщает пресс-служба банка.

Один из основателей Monobank Олег Гороховский написал в Facebook, что клиенты банка за 7 февраля приобрели почти 1 миллион долларов.

«За день продали клиентам больше 900 тысяч долларов, открыли 6 тысяч валютных карт и остатки на валютных картах увеличились на 750 тысяч долларов в эквиваленте», — написал он.

В Укрсиббанке сообщили, что за неполный день продали более 1 миллиона долларов.

«Итого за сегодня на 18:00 продали 1,1 млн долларов и 228 тысяч евро. Средняя сумма покупки 548 долларов, средняя сумма продажи — 147 долларов», — заявили в банке.

Пока только 7 банков в Украине предлагают услугу онлайн-покупки валюты. Средний чек покупки доллара колеблется в пределах 110−160 долларов.

Как писали «ФАКТЫ», 7 февраля в Украине вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях». Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

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