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Всего за сутки украинцы купили онлайн миллионы долларов
Клиенты украинских банков начали активно покупать валюту онлайн уже в первый день действия валютной либерализации. Об этом сообщают в банках.
Так, Приватбанк продал через интернет-приложение Приват24 почти 1,5 млн долларов, купил — более 402 млн долларов. Также Приватбанк продал онлайн более 245 тысяч евро, купил — 131 тысячу евро, сообщает пресс-служба банка.
Один из основателей Monobank Олег Гороховский написал в Facebook, что клиенты банка за 7 февраля приобрели почти 1 миллион долларов.
«За день продали клиентам больше 900 тысяч долларов, открыли 6 тысяч валютных карт и остатки на валютных картах увеличились на 750 тысяч долларов в эквиваленте», — написал он.
В Укрсиббанке сообщили, что за неполный день продали более 1 миллиона долларов.
«Итого за сегодня на 18:00 продали 1,1 млн долларов и 228 тысяч евро. Средняя сумма покупки 548 долларов, средняя сумма продажи — 147 долларов», — заявили в банке.
Пока только 7 банков в Украине предлагают услугу онлайн-покупки валюты. Средний чек покупки доллара колеблется в пределах 110−160 долларов.
Как писали «ФАКТЫ», 7 февраля в Украине вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях». Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.
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