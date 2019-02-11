В Киеве из-за гриппа полностью прекращены занятия в 89 школах

Здоровье

На этой неделе в Киеве в целом снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,6 процента: заболело 14 166 человек, а за предыдущую неделю — 14 397. За прошлую неделю заболело 8 733 детей (меньше на 2,4 процента) и 5 433 взрослых (меньше на 0,2 процента). Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 44,2 процента.

Заболеваемость среди школьников немного снизилась: на их долю приходится 3 955 случаев (46,3 процента от общего количества заболевших детей). Госпитализировано 166 человек, из которых 151 ребенок. А с октября вакцинировались от гриппа в частных и коммунальных медзаведениях 34 850 человек (в том числе 9 208 детей).

По сообщению столичного департамента образования и науки, сегодня закрыты на карантин 104 школы:

— 4 частично в Голосеевском районе;

— 20 полностью и 1 частично в Дарницком районе;

— 24 полностью в Деснянском районе;

— 2 полностью в Днепровском районе;

— 11 полностью в Оболонском районе;

— 4 полностью и 1 частично в Печерском районе;

— 1 полностью в Подольском районе;

— 14 полностью и 3 частично в Святошинском районе;

— 7 полностью и 3 частично в Соломенском районе;

— 6 полностью и 3 частично в Шевченковском районе.

Напомним, что на усмотрение руководителей учебных заведений школы могут закрываться полностью или частично, если в них отсутствует пятая часть школьников из-за гриппа или ОРВИ. Такое решение в начале учебного года приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что школы Ивано-Франковска и Ужгорода будут на карантине еще неделю. А и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам полезные рекомендации, как отличить грипп от простуды. Лечить кашель с помощью какао рекомендуют британские ученые: специалисты считают, что какао следует добавлять в препараты от кашля.

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