Здоровье

В Киеве с 12 по 15 февраля проводят бесплатное медобследование: адреса

В Киеве в рамках проекта «Врач в вашем доме» с момента его запуска обследовалось 60 582 горожанина, только за прошедшую неделю в медпункты обратилось 1 149 человек, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. На этой неделе киевлянам будут доступны первичные консультации медиков, можно пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, измерить артериальное давление, проверить уровень сахара и холестерина, установить индекс массы тела.

По этим и другим показателям можно определить, какие изменения начались в организме, на что особенно обратить внимание и как привести здоровье в норму. Медицинские работники порекомендуют, как это делать правильно, чтобы как можно дольше сохранять жизненные силы и активность.

Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, на прошлой неделе медики также 57 раз выезжали к социально незащищенным семьям и к тем, кто не может самостоятельно добраться в медучреждения. Мультидисциплинарные бригады (в их составе врач, медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты) за период работы проекта выезжали на вызовы 5 748 раз.

Медпункты, где можно пройти экспресс-диагностику, с 12 по 15 февраля работают по адресам (прием в основном с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район

12−15 февраля — 10:00−13:00 — проспект Науки, 15 (Голосеевская организация общества Красного Креста Украины в Киеве);

Дарницкий район

12 февраля — улицы Заслонова, 22 (центр занятости), Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармасоюз»);

13 февраля — Харьковское шоссе, 121 г (аптека «Альта-С»);

14 февраля — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62 «Фармация»);

15 февраля — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

12 февраля — 10:00−13:00 — бульвар Перова, 15, улица Пражская, 34а, 11:00—14:00 — улицы Миропольская 1 (аптека № 77), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);

13 февраля —улицы Пожарского, 8а (жэо № 402), Пражская, 34а («Первая пекарня твоего города»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);

14 февраля — улицы Миропольская, 13а (жэо № 404), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени Г. Тычины), Новаторов, 4 (амбулатория № 4);

15 февраля — улицы Миропольская, 1 (аптека № 2), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Новаторов, 4 (амбулатория № 4);

Деснянский район

12 февраля — проспект Маяковского, 47;

13 февраля — проспект Маяковского, 15 (аптека № 119);

Оболонский район

12 февраля — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55 «Фармация»);

13 февраля — улица Тимошенко, 16, первый этаж (Центр админуслуг);

14 февраля — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

15 февраля — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты);

Печерский район

12 февраля — улица Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);

13−15 февраля — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);

Святошинский район

13, 15 февраля — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

12, 14, 15 февраля — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

13 февраля — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

Шевченковский район ( 10:00—13:00 )

12 февраля — улица Б. Хмельницкого, 42 (аптека № 27), Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 1;

13 февраля — улица Сечевых Стрельцов (аптека № 7 «Фармация»), ЦПМСП № 2;

14 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

15 февраля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90 «Фармация»), ЦПМСП № 1.

Напомним, что желающие также могут обследоваться в течение февраля на мобильном флюорографе. При необходимости пациенту выдадут справку с результатами проверки и проконсультируют фтизиатры.

Между тем для киевлян работают коммунальные центры, созданные для круглосуточной стоматологической помощи: взрослых целые сутки принимают на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатную помощь оказывают участникам АТО).

Кабинет круглосуточной стоматологии для детей (на базе детской клинической больницы № 7) открыт на улице Подвысоцкого, 4б.



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