Названы три способа похудеть без посещения спортзала

Здоровье

Эксперты из Великобритании назвали три не слишком традиционных, но действенных способа добиться желаемого веса, которые вовсе не требуют каких-то особых усилий или даже изменений в привычном питании. Об этом пишет MedicDaily.

1. Попытаться снимать чувство голода с помощью хрома. Причина неудач большинства диет заключается в том, что человек не в состоянии противостоять голодным спазмам, бросаясь к плиткам шоколада, пончикам и тому подобного высококалорийным закускам. Однако в реальности людям нужен минерал под названием хром, уверяют эксперты.

Именно он влияет на то, насколько качественно наш организм контролирует уровень сахара в крови за счет влияния на инсулиновые рецепторы. Где же раздобыть достаточное количество хрома и при этом сильно не поправляться? Его очень много в брокколи, винограде, апельсинах, яблоках, индейке, цельнозерновых злаках, картофеле и красном вине.

2. Практиковать периодическое голодание. Речь идет о том, чтобы совсем ничего не есть в течение какого-то определенного периода времени, либо ограничить прием пищи на время, а потом переходить к привычному питанию. К примеру, очень популярна диета 5:2, при которой 5 дней в неделю нужно употреблять все, что нравится, а в следующие два дня резко сократить количество калорий. Есть диета 14:10, при которой в течение 14 часов человек получает обычное количество калорий, а в следующие 10 часов вообще ничего.

3. Добавить корицы в кашу. Корица помогает уменьшить уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Уменьшая уровень сахара, человек положительно влияет и на голодные спазмы. При этом данное изменение не требует каких-то кардинальных перемен в диете, что комфортно и вполне реалистично.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный американский фитнес-тренер Харли Пастернак, работающий с такими знаменитостями, как Гвинет Пэлтроу, Ева Мендес, Хэлли Берри, Леди Гага и многими другими, разработал программу питания и тренировок, которую назвал «5 факторов» (The 5 Factor Diet). Автор диеты уверен, что абсолютно любой человек может похудеть. Главное — соблюдать несколько простых принципов. Программа рассчитана на 5 недель, однако она вполне подходит и для более длительного периода.

Кроме того, специалисты советуют сбрасывать вес под наблюдением врача-диетолога, который будет контролировать не только процесс похудения, но и состояние здоровья пациента, время от времени назначая ему анализы. Американские ученые утверждают: ежедневное взвешивание помогает эффективнее худеть тем, кто сидит на диете. Они наблюдали за добровольцами, использовавшими разные методики похудения.

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