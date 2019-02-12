- 22:28 Отстранение Супрун: принято важное решение для полноценной работы Минздрава
- 22:13 Гламурная Кейт Миддлтон провела «ночь в музее», а Уильям отправился на кухню готовить макароны
- 21:58 «Аякс» — «Реал» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:52 Справку выдали в Луганске: стало известно об афере с вакцинацией детей от кори
- 21:52 Гигантский дракон и «Свадьба за час»: где и как в Киеве отметить День влюбленных
- 21:21 «Шахтер» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 21:15 Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне: в сети подметили интересный момент
- 20:45 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций
- 20:39 Как тебе такое, Илон Маск? Миллиардер ответил на популярный мем
- 20:30 Как в Украине играли свадьбы: приметы и обряды
Названы три способа похудеть без посещения спортзала
Эксперты из Великобритании назвали три не слишком традиционных, но действенных способа добиться желаемого веса, которые вовсе не требуют каких-то особых усилий или даже изменений в привычном питании. Об этом пишет MedicDaily.
1. Попытаться снимать чувство голода с помощью хрома. Причина неудач большинства диет заключается в том, что человек не в состоянии противостоять голодным спазмам, бросаясь к плиткам шоколада, пончикам и тому подобного высококалорийным закускам. Однако в реальности людям нужен минерал под названием хром, уверяют эксперты.
Именно он влияет на то, насколько качественно наш организм контролирует уровень сахара в крови за счет влияния на инсулиновые рецепторы. Где же раздобыть достаточное количество хрома и при этом сильно не поправляться? Его очень много в брокколи, винограде, апельсинах, яблоках, индейке, цельнозерновых злаках, картофеле и красном вине.
2. Практиковать периодическое голодание. Речь идет о том, чтобы совсем ничего не есть в течение какого-то определенного периода времени, либо ограничить прием пищи на время, а потом переходить к привычному питанию. К примеру, очень популярна диета 5:2, при которой 5 дней в неделю нужно употреблять все, что нравится, а в следующие два дня резко сократить количество калорий. Есть диета 14:10, при которой в течение 14 часов человек получает обычное количество калорий, а в следующие 10 часов вообще ничего.
3. Добавить корицы в кашу. Корица помогает уменьшить уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Уменьшая уровень сахара, человек положительно влияет и на голодные спазмы. При этом данное изменение не требует каких-то кардинальных перемен в диете, что комфортно и вполне реалистично.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный американский фитнес-тренер Харли Пастернак, работающий с такими знаменитостями, как Гвинет Пэлтроу, Ева Мендес, Хэлли Берри, Леди Гага и многими другими, разработал программу питания и тренировок, которую назвал «5 факторов» (The 5 Factor Diet). Автор диеты уверен, что абсолютно любой человек может похудеть. Главное — соблюдать несколько простых принципов. Программа рассчитана на 5 недель, однако она вполне подходит и для более длительного периода.
Кроме того, специалисты советуют сбрасывать вес под наблюдением врача-диетолога, который будет контролировать не только процесс похудения, но и состояние здоровья пациента, время от времени назначая ему анализы. Американские ученые утверждают: ежедневное взвешивание помогает эффективнее худеть тем, кто сидит на диете. Они наблюдали за добровольцами, использовавшими разные методики похудения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 751 мм