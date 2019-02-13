«Шахтер» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 14 февраля, донецкий «Шахтер» проведет первый официальный матч в 2019 году. Соперником «горняков» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы будет представитель немецкой бундеслиги — «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало — в 22:00.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Слова перед матчем

Паулу Фонсека, главный тренер «Шахтера»: «Подготовка у нас проходила нормально. Наши принципы уже давно известны, мы им не изменяли. Важно было максимально хорошо подготовить игроков физически к первым матчам в плей-офф Лиги Европы. Ради достижения этой цели мы провели два небольших подготовительных сбора. При этом „Айнтрахт“ проведет уже не первый официальный матч в 2019 году. Мне бы хотелось, чтобы и в УПЛ зимняя пауза была не такой длинной, но мы этого изменить не можем. Перед нами сейчас стоит конкретная задача: мы должны обыграть „Айнтрахт“, чтобы пройти в следующий этап Лиги Европы. Я понимаю, что завтра игра начнется поздно, обещают холодную погоду, но я хочу пригласить всех болельщиков на трибуны, чтобы мы все вместе смогли создать отличную атмосферу. Только так мы сможем добиться положительно для себя результата».

Давид Хочолава, защитник «Шахтера»: «Я не могу кого-то выделить в „Айнтрахте“. Да, в команде есть три очень сильных нападающих, но мы настраиваемся на игру не только с ними, а и со всей командой. У нас были тактические занятия специально под „Айнтрахт“. Нам объясняли, как мы должны действовать в той или иной игровой ситуации. Думаю, завтра нам это должно помочь. „Айнтрахт“ такая же агрессивная команда, как и „Хоффенхайм“, но в полной мере сравнить оба коллектива я смогу только завтра по окончании матча».

Адольф Хюттер, главный тренер «Айнтрахта»: «Мы проанализировали игры „Шахтера“ против „Хоффенхайма“ и его матчи во время зимней подготовки. Для себя в отношении „Шахтера“ мы никакого секрета не открыли. Это классная команда, в которой на первых ролях такие сильные игроки, как Марлос, Степаненко, Исмаили. „Шахтер“ мне напоминает такие топовые команды, как „Боруссия“ Дортмунд и „Бавария“. Это касается, в первую очередь, культуры владения мячом. Могу заверить вас: играй „Шахтер“ в бундеслиге, он боролся бы там только за высокие места. Завтра мы должны сыграть тактически дисциплинированно, не дать „Шахтеру“ свободы. Уверен, у „горняков“ очень опасно левое крыло атаки, где играет Тайсон. Мы должны действовать предельно сконцентрированно, чтобы добиться позитивного для себя результата».

* Адольф Хюттер

Себастьян Роде, полузащитник «Айнтрахта»: «Конечно, всегда желаемый результат — победа. Но учитывая, что мы играем на выезде, будет важно по крайней мере забить гол. Еврокубковая история знает разные ситуации, и после первого матча все не раз переворачивалось. Поэтому наша задача — просто показать хороший футбол, а результат, я думаю, придет».

* Себастьян Роде

«Шахтер» уже в Харькове

На матч против «Айнтрахта» наставник «горняков» Паулу Фонсека взял 22 игрока.

Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Веллингтон Нем, Андрей Тотовицкий;

Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

* Бразилец Тайсон

* Максим Малышев, Андрей Тотовицкий и «охотник» за автографами

Сразу из аэропорта футболисты, тренерский и обслуживающий персонал отправятся в гостиницу, а Паулу Фонсека и Давид Хочолава — на ОСК «Металлист», где примут участие в пресс-конференции.

После тренировки — на самолет

«Шахтер» по традиции за день до матча провел открытую для СМИ тренировку на своей загородной базе в Святошино. За отведенные для журналистов 15 минут футболисты размялись, сыграв в квадраты, после чего около часа отрабатывали тактические упражнения и стандартные положения. А уже на 17:00 был назначен вылет в Харьков.

«Айнтрахт» вылетел в Харьков

В среду, 13 февраля, делегация немецкого клуба взяла курс на Харьков. Как сообщает сайт «Айнтрахта», тренер Адольф Хюттер в предстоящем поединке с «Шахтером» рассчитывает на 20 игроков, 18 из которых попадут в заявку на игру.

Вратари: Реннов, Трапп, Циммерманн;

Защитники: Н'Дика, Фалетте, Хинтереггер, Виллемс, Русс, Да Коста, Тавата;

Полузащитники: Ребич, Фернандеш, де Гузман, Костич, Гачинович, Роде, Хасебе;

Нападающие: Йович, Халлер, Пасьенсия.

* Полузащитник Филип Костич

* Самолет у «Айнтрахта» брендовый, с клубной символикой

* Вратарь Кевин Трапп

Солидная поддержка из Франкфурта

На трибунах ОСК «Металлист» в Харькове у гостей будет солидная поддержка. В частности, из Франкфурта-на-Майне прибудут около 3 тысяч болельщиков «Айнтрахта», которые надеются на продолжение победной серии своего клуба во втором по значимости европейском турнире.

Представление новичков

В столичном отеле «Опера» прошла презентация новичков «горняков» — защитника Валерия Бондаренко, перешедшего из «Александрии», и израильского полузащитника Манора Соломона.

Валерий Бондаренко: «Сначала я вообще не мог поверить, что такое произошло. Даже когда приехал в гостиницу „Шахтера“, то, пока не вышел на тренировку, не верил. Для меня это очень большой шаг в жизни, как и для моей семьи. Поддерживают родственники и родители. Все счастливы! К сожалению, на сборах я получил травму, но еще где-то неделя — и я буду в общей группе. Что касается требований Паулу Фонсеки, то в первую очередь он хочет, чтобы мы поджимали. Это меня больше всего удивило, ведь в „Александрии“ действовал немного иначе. Что касается начала атак, то я провел лишь две тренировки и полтора матча, так что рано говорить. Нужно больше времени, чтобы сыграться с партнерами».

* Валерий Бондаренко

Манор Соломон: «Знаю, что я первый израильский игрок в команде. Очень рад, что это произошло. Теперь, думаю, все болельщики из Израиля будут следить за „Шахтером“. Я готов играть уже прямо сейчас. Понятно, что я только пришел и мне необходимо время, чтобы привыкнуть к коллективу, адаптироваться к игре, ко всему. Но многое из тактики я уже выучил и понимаю стиль команды. Партнеры помогают, подсказывают, какие позиции я должен занимать и как действовать на поле. Выбор 19-го номера не связан с моим возрастом. Два года назад в „Маккаби“ выбрал именно этот номер, потому что под ним в свое время начинал играть молодой Месси. По той же причине я взял его и сейчас».

* Манор Соломон

«Качество и мощь» — Паулу Фонсека об «Айнтрахте»

«Мы с футболистами еще не обсуждали „Айнтрахт“ и только в субботу начнем готовиться к поединку. Стратегия однозначно нужна. У нас сильнейший соперник, который победил во всех играх Лиги Европы, выйдя из сложной группы с „Марселем“ и „Лацио“, и находится на пятом месте в Бундеслиге. Все это демонстрирует качество и мощь команды. Прекрасно понимаю, что матч будет очень тяжелым, но мы постараемся использовать все свое оружие, чтобы противостоять этому оппоненту», — поделился своими мыслями наставник «Шахтера» Паулу Фонсека в интервью клубной пресс-службе.

Возвращение из теплых краев

Вечером 7 февраля команда вернулась со сборов, которые в этом году «горняки» проводили в Турции. В этот подготовительный период подопечные Паулу Фонсеки провели семь контрольных матчей, в которых одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли, при разнице мячей — 15:9.

Все забитые «Шахтером» мячи на сборах в Турции

Начиная с 9 февраля, «Шахтер» продолжил подготовку к первому матчу с «Айнтрахтом» на своей загородной базе в Киеве.

* «Горняки» на своей базе в Святошино

«Айнтрахт» в чемпионате Германии

Соперник «Шахтера», выигравший все матчи на стадии группового турнира Лиги Европы, занимает в чемпионате Германии пятое место,

В последнем туре (9 февраля) подопечные Адольфа Хюттера сыграли на выезде вничью с «Лейпциг» — 0:0, а в предыдущем дома разошлись миром с лидером чемпионата, дортмундской «Боруссией» — 1:1 (Йович, 36 — Ройс, 22). Отставание от дортмундцев в турнирной таблице составляет 17 очков, а от четвертого, дающего право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне и на котором располагается «Лейпциг», — пять.

К слову, в 2019-м «Айнтрахт» пока что не проигрывает — в четырех проведенных матчей в рамках бундеслиги команда из Франкфурта-на-Майне один раз выиграла и трижды сыграла вничью.

Изменения в заявках команд

«Горняки» на стадию плей-офф Лиги Европы дозаявили израильского полузащитника Манора Соломона, пришедшего из «Александрии» защитника Валерия Бондаренко, восстановившегося после тяжелой травмы полузащитника Максима Малышева, а также по списку «Б» юного игрока атаки Михаила Мудрика. В то же время из состава удалены перешедшие в российские клубы Ярослав Ракицкий («Зенит») и Олег Данченко («Енисей»), а также бразилец Маркиньош Сиприано.

Что же касается «Айнтрахта», то соперник донетчан заявил пришедшего на правах аренды из дортмундской «Боруссии» полузащитника Себастьяна Роде, уже выступавшего в «Айнтрахте» в 2010—2014 годах, также арендованного у «Аугсбурга» защитника сборной Австрии Мартина Хинтеррегера и защитника сборной США Тимоти Чандлера. В то же время команду Адольфа Хюттера покинули Николай Мюллер (ушел в аренду в «Ганновер»), Франсиско Геральдес (завершилась аренда, вернулся в «Спортинг»), Деджи-Усман Бейройтер и Ноэль Кноте (оба ушли в аренду в клубы региональной лиги).

Состав «Шахтера» более чем в два раза дешевле

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость подопечных Адольфа Хюттера более чем в два раза большей суммой, чем футболистов «Шахтера» (223,05 млн евро против 105,2 млн).

Самые дорогие исполнители немецкой команды — сербский нападающий Лука Йович, стоимость которого оценивается в 40 млн евро, далее следуют его коллеги по амплуа хорват Анте Ребич и и француз Себастьен Халлер (по 35 млн), 15 млн стоит французский центральный защитник Эван Н’Дика, 10 млн — голкипер Кевин Трапп, новичок команды защитник Мартин Хинтеррегер и сербский полузащитник Филип Костич.

Что же касается «Шахтера», то дороже всех в составе донетчан стоят бразильцы Исмаили (18 млн евро), Тайсон (13 млн), натурализованный бразило-украинец Марлос (11 млн), а также Тарас Степаненко (10 млн).

День в истории

Ранее 14 февраля «горняки» лишь однажды проводили еврокубковый матч. В рамках 1/16 финала Кубка УЕФА донецкий клуб на родном РСК «Олимпийский» разошелся миром с французским «Нанси» — 1:1 (Срна, 84 — Форчун, 81). Через неделю команда Мирчи Луческу одержала минимальную победу на выезде и прошла дальше.

Тренер, умеющий обыгрывать «Шахтер»

О том, что Адольф Хюттер станет главным тренером «Айнтрахта», было официально объявлено 16 мая 2018 года — на этом посту он заменил Нико Ковача, который после выигрыша Кубка Германии возглавил мюнхенскую «Баварию». 1 июля австрийский специалист приступил к выполнению своих обязанностей, а 12 августа был разгромлен в первом официальном матче — поединке за Суперкубок страны против «Баварии» (0:5).

До «Айнтрахта» Хюттер на протяжении трех лет тренировал швейцарский «Янг Бойз», который в 2018 году привел к первому чемпионству страны за последние 32 года. Примечательно, что возглавляя команду из Берна, 48-летний наставник уже однажды пересекался с «Шахтером» в еврокубках — в квалификации Лиги чемпионов-2016/2017 швейцарцы неожиданно прошли «горняков» по сумме двух матчей (0:2 на выезде, 2:0 дома, по пенальти — 4:2).

39 лет спустя

Единственный раз «Шахтер» и «Айнтрахт» встречались в еврокубкахх 39 лет назад, когда осенью 1980-го в 1/32 финала Кубка УЕФА донетчане дома минимально обыграли немцев — 1:0 (Старухин, 23, с пенальти), а на выезде были разгромлены соперником — 0:3 (Хельценбайн, 4, Бум Кун Ча, З8, 72).

«Шахтер» — «Айнтрахт» — 1:0 (17 сентября 1980 года)

«Айнтрахт» — «Шахтер» — 3:0 (1 октября 1980 года)

«Шахтер» против немецких клубов

За свою историю донецкий клуб неоднократно пересекался с клубами из Германии в еврокубках. Первая встреча произошла в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1976/1977, когда «горняки» по сумме двух матчей обыграли берлинское «Динамо» — 3:0 дома и 1:1 на выезде. В целом же статистика противостояния с командами немецкой бундеслиги для «Шахтера» равная — донетчане по шесть раз победили, сыграли вничью и проиграли, а вот разница мячей явно не в пользу наших соотечественников — 19:31.

«Айнтрахт» против украинских клубов

Команда из Франкфурт-на-Майне, кроме упомянутого противостояния с «горняками», еще дважды пересекалась с украинскими клубами в еврокубках. И если в Кубке обладателей Кубков-1974/1975 «Айнтрахт» уступил киевскому «Динамо» (2:3 дома и 1:2 на выезде), впоследствии завоевавшему первый в своей истории почетный европейский трофей, то в Кубке УЕФА-1993/1994 немцы натужно обыграли днепропетровский «Днепр» (2:0 дома и 0:1 на выезде).

Путь немцев в плей-офф

В прошлом сезоне «Айнтрахт» занял лишь восьмое место в чемпионате Германии, но благодаря завоеванию Кубка страны получил право участвовать сразу в групповом турнире второго по значимости клубного турнира Старого Света — Лиге Европы.

Попав в компанию к итальянскому «Лацио», французскому «Марселю» и «Аполлону» с Кипра, подопечные Адольфа Хюттера прошли турнирную дистанцию без потерь, одержав победы во всех матчах при разнице мячей 17:5.

Погода в день матча

На 14 февраля синоптики обещают в Харькове 6−7 градусов ниже нуля, без осадков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть еврокубковый матч «Шахтер» — «Айнтрахт».

Фото ФК «Шахтер», Getty Images

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