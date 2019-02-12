Ломаченко встретился в США с бывшим секс-символом Голливуда (фото, видео)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) прибыл в США, где будет проходить его тренировочный лагерь перед следующим боем. Вместе с нашим соотечественником в Соединенные штаты приехали также представители его команды и родные.

* Фото — Facebook менеджера украинца Эгиса Климаса

Кроме собственно занятий в зале, наш соотечественник посещает и светские мероприятия. В частности, Василий побывал на Неделе моды в Нью-Йорке, где встретился и пообщался с бывшим секс-символом Голливуда 66-летним актером и сценаристом Микки Рурком.

* Василий Ломаченко и Микки Рурк

Примечательно, что параллельно с успешной актерской деятельностью Микки также проводил бои на профессиональном ринге. В период с 1991 по 1994 года Рурк провел восемь поединков в полутяжелом весе, в которых не потерпел ни одного поражения (6 побед, 1 из них — нокаутом, 2 ничьи), поэтому при встрече вполне мог подсказать украинцу парочку секретов, исходя из своего личного опыта.

Добавлю, что свой поединок Ломаченко проведет 12 апреля. Вот только, несмотря на то, что до боя осталось два месяца, соперник на 100% пока что неизвестен. Изначально планировалось, что Василий должен был драться с Ричардом Комми, но ганец, несмотря на победу, травмировал руку в бою с Исой Чаниевым, и теперь, вполне возможно, следующим оппонентом нашего соотечественника станет британец Энтони Кролла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый американец выступил с обвинениями в адрес Ломаченко.

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