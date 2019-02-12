В Мелитополе заболевшей корью девочке пришлось час сидеть в общей очереди к врачу

Здоровье

Врачи часто повторяют, что корь чрезвычайно заразна. Заболеть можно, даже когда инфицированный человек уже покинул помещение: вирус живет в воздухе и на поверхностях предметов еще около двух часов. Тот, у кого еще не появилась сыпь, а симптомы напоминают обычную простуду, уже опасен для окружающих. Он должен вызвать врача.

В Мелитополе (Запорожская область) произошел такой случай. Как сообщила 11 февраля местная газета «Наш город», когда у 14-летней школьницы поднялась температура, появился сухой кашель и мама попыталась вызвать врача на дом, их направили на прием к семейному доктору. В тот день в поликлинике был день здорового ребенка: осмотр проходили груднички. Больная корью девочка около часа сидела в общей очереди рядом со здоровыми малышами.

Врач, распознав корь, вызвала «скорую», чтобы ребенка экстренно доставили в инфекционное отделение, где она получает необходимое лечение. Сколько детей заразились, пока больная девочка была в поликлинике, неизвестно. В Мелитополе зарегистрированы 18 случаев заболевания корью, но журналисты предполагают, что на самом деле их больше.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, с 4 по 10 февраля корь поразила больше 3 тысяч 140 человек, из которых почти полторы тысячи — взрослые.

— Одна из особенностей сегодняшней неконтролируемой ситуации с корью в том, что болеет много взрослых, — подчеркивает на своей странице в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук профессор Ольга Голубовская.

По словам доктора, такого огромного количества взрослых пациентов, которые привитые, причем дважды, никто прежде не видел. Среди причин Голубовская называет то, что невозможно проследить всех контактных людей, которые, например, летели в самолете или ехали в поезде с больным человеком. Еще одна причина — ограниченный доступ к медицинской помощи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Закарпатье решились на жесткие меры, чтобы сдержать вспышку кори. В Мукачево планируют запретить невакцинированным детям посещать школы и детсады. А во Львове с 18 февраля до 10 марта будут проводить массовую вакцинацию детей от кори с предварительного согласия родителей.



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