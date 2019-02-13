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Киевлян научат правильно пользоваться презервативами
В Международный день презерватива, который отмечается 13 февраля, Фонд АнтиСПИД — США приглашает киевлян и гостей столицы в парк Тараса Шевченко. С 9:30 до 15:00 все желающие могут бесплатно пройти тест на ВИЧ, получить презервативы и… научиться ими пользоваться.
Оказывается, согласно проведенным исследованиям, 41(!) процент опрошенных делают это неправильно. На вопрос «Умеете ли вы пользоваться презервативом?» большинство отвечает утвердительно. Тем не менее результат опроса в Google показал: 620 тысяч участников считают, что презерватив можно использовать повторно.
Специалисты, которые будут проводить тестирование 13 февраля, готовы развеять мифы, касающиеся этого популярного латексного изделия.
Организаторы также подготовили оригинальный проект — арт-инсталляцию с элементами реальности от известного украинского художника Владимира Белоконя. Как она выглядит, узнают лишь те, кто посетит мероприятие и увидит инсталляцию своими глазами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что презерватив — самое эффективное оружие в условиях нынешней борьбы с венерическими болезнями.
Между тем британские ученые разработали первый в мире умный презерватив, который способен оценивать сексуальные способности человека.
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Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!
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