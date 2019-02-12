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В Черновцах маршрутчик побил ветерана АТО, ехавшего домой из госпиталя (видео)
В Черновцах водитель маршрутки вытолкнул из салона, а затем стал бить кулаками ветерана АТО, ехавшего домой после лечения. Бывший АТОшник якобы не показал удостоверение участника боевых действий.
Напомним, участники АТО, если им отказали в бесплатном проезде по удостоверению участника боевых действий (УБД), могут обращаться в полицию.
«Долго слушать мужчину водитель не стал — вытолкнул из салона, а затем еще и тумаков дал. Оскорбленным пассажиром оказался демобилизованный боец. Он как раз ехал из военного госпиталя, где проходил лечение», — говорится в сюжете ТСН.
Инцидент возмутил побратимов военнослужащего, поэтому они приехали на разговор с водителем маршрутки. Однако тот начал сбрасывать вину на самого бойца, который якобы спровоцировал агрессию. В результате демобилизованные бойцы написали жалобу в областную администрацию и требуют освободить водителя с работы. Сам пострадавший написал заявление в полицию.
Как ранее писали «ФАКТЫ», водители маршрутных такси отказываются перевозить бывших участников АТО или их родственников, которым государство предоставило право бесплатного проезда в общественном транспорте.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
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