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Происшествия

В Черновцах маршрутчик побил ветерана АТО, ехавшего домой из госпиталя (видео)

20:06 12 февраля 2019   4033
мужчины возле маршрутки
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновцах водитель маршрутки вытолкнул из салона, а затем стал бить кулаками ветерана АТО, ехавшего домой после лечения. Бывший АТОшник якобы не показал удостоверение участника боевых действий.

Напомним, участники АТО, если им отказали в бесплатном проезде по удостоверению участника боевых действий (УБД), могут обращаться в полицию.

«Долго слушать мужчину водитель не стал — вытолкнул из салона, а затем еще и тумаков дал. Оскорбленным пассажиром оказался демобилизованный боец. Он как раз ехал из военного госпиталя, где проходил лечение», — говорится в сюжете ТСН.

Инцидент возмутил побратимов военнослужащего, поэтому они приехали на разговор с водителем маршрутки. Однако тот начал сбрасывать вину на самого бойца, который якобы спровоцировал агрессию. В результате демобилизованные бойцы написали жалобу в областную администрацию и требуют освободить водителя с работы. Сам пострадавший написал заявление в полицию.

Как ранее писали «ФАКТЫ», водители маршрутных такси отказываются перевозить бывших участников АТО или их родственников, которым государство предоставило право бесплатного проезда в общественном транспорте.

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