Происшествия

Не в ту сторону: в Одессе грабители после нападения бросились к главку Нацполиции

В самом центре Одессы, на пересечении улиц Пушкинской и Еврейской, средь бела дня 12 февраля двое неизвестных совершили разбойное нападение на мужчину: нанесли ему телесные повреждения и отобрали сумку с крупной суммой денег. Об этом сообщила сотрудница патрульной полиции Зоя Мельник. По ее словам, «сделав свое грязное дело», злоумышленники, естественно, поспешили скрыться.

«То ли они из числа заезжих „гастролеров“, то ли плохо знают город… Возможно, впопыхах совершили ошибку. Неизвестно. Но побежали они прямо в сторону регионального главка Нацполиции, где и были задержаны. Одного поймали сотрудники уголовного розыска, второго — сотрудники ювенальной превенции (которые ранее работали в розыске)», — рассказала патрульная, выложив в Fecebook соответствующий снимок (очевидно, с камер видеонаблюдения).

В Одесском главке Нацполиции данный инцидент пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ограблении в Киеве. На улице Васильковской у частного предпринимателя похитили сумку, в которой было 40 тысяч долларов.

А в Шевченковском районе столицы полицейские задержали ранее судимого злоумышленника, подозреваемого в серийных ограблениях школьников. Причем в погоне за ним один из правоохранителей сломал ногу.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве неизвестные похитили из ресторана сумку со 160 тысячами долларов и скрылись на автомобиле.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter