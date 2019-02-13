Три украинки стали победительницами международных соревнований во Франции (фото, видео)

Спорт

Во Франции, в департаменте Валь-д'Уаз, завершились престижные международные соревнования Meeting féminin du Val d'Oise. Среди победителей и призеров (а в турнире принимали участие исключительно женщины) оказалось и немало украинок.

Самого большого успеха удалось достичь в прыжках в высоту — весь пьедестал достался нашим соотечественницам. Победила Юлия Левченко, взявшая высоту 2,00 метра, тем самым установив личный рекорд в помещении, а также лучший результат турнира. Второе место досталось Ирине Геращенко (1,96 м), третье — Катерине Табашник (1,90 м). Примечательно, что в шаге от пьедестала остановилась Оксана Окунева, которая стала четвертой с высотой 1,85 м.

* Юлия Левченко

Видео рекордного прыжка Левченко можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Также две медали нашим спортсменкам удалось завоевать в беге на 400 метров. Быстрее всех к финишу прибежала Татьяна Мельник (52,87 с), а третьей стала Анна Ярощук-Рыжикова (53,14 с).

Наконец, третье «золото» для Украины на турнире добыла в прыжках в длину Марина Бех-Романчук. Неделей ранее спортсменка установила личный рекорд в помещении, прыгнув на 6,85 м, а во Франции наша спортсменка улетела на 6,60 м — впрочем, и этого хватило для первого места. Второе место досталось Настассии Мирончик-Ивановой из Беларуси (6,44 м), третье — американке Кейт Холл (6,43 м).

Совсем немного не дотянула до награды высшей пробы Анна Плотицына. Дистанцию 60 метров с барьерами наша спортсменка преодолела за 8,04 с, и всего на 0,01 секунды отстала от Эльвиры Герман из Беларуси.

Видео финального забега можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские спортсмены установили новый мировой рекорд.

Фото Facebook UAthletics

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter