Происшествия

В пять утра во вторник, 12 февраля, в Броварах Киевской области неизвестный напал на пенсионерку, стоявшую на остановке. Он подбежал к ней, выстрелил в голову, выхватил сумку и скрылся. Лежащую в луже крови пожилую женщину увидели прохожие, вызвали полицию и «скорую помощь». Медики доставили пострадавшую в больницу в бессознательном и очень тяжелом состоянии.

Во время операции из головы пострадавшей извлекли резиновую пулю. Несмотря на тяжелое ранение, женщина осталась жива. Ее состояние удалось стабилизировать, она находится в реанимации. Что касается стрелявшего, его задержали по горячим следам вечером того же дня.

— Благодаря камерам наружного наблюдения и собранным на месте преступления уликам, нам удалось очень быстро выйти на след злоумышленника, — рассказал «ФАКТАМ» спикер Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович. — Им оказался 36-летний переселенец из Восточной Украины, который три последних года живет в Броварах и злоупотребляет спиртным. Увидев на пороге своей квартиры полицию, он, конечно, был поражен: не ожидал, что его так быстро найдут. Своей вины в нападении на пенсионерку не отрицал. Объяснил, что в тот вечер поссорился с девушкой, выпил, выбежал на улицу с пистолетом и выстрелил в пенсионерку, чтобы забрать у нее сумку.

По факту убийства из корыстных убеждений и покушения на преступление полиция открыла уголовное производство. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие также будет устанавливать, не совершал ли он ранее других преступлений и ограблений. Ведь несмотря на то, что ранее мужчина не был судим, во время обыска у него в квартире был обнаружен пистолет «Форт 17» с вытертым номером, 12 патронов, нож, а также банковские карточки, гривни, доллары и женские сумки, которые, предположительно, принадлежали другим жертвам преступника.

Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и даже пожизненное заключение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Одессы двое мужчин совершили разбойное нападение на мужчину: нанесли ему телесные повреждения и отобрали сумку с крупной суммой денег. После нападения грабители по ошибке бросились к главку Нацполиции.

А киевские врачи спасли зрение мальчику, которому злоумышленник выстрелил в глаз. Патрульные полицейские за считаные минуты нашли и обезвредили стрелка. Им оказался молодой житель Черкасс.

Между тем в Киеве мужчине выстрелили в голову за замечание.

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