Происшествия

В Кривом Роге полиция взялась расследовать избиение школьника, снятое на видео

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту избиения в Кривом Роге пятиклассника, которое сняли подростки и выложили в сеть. Об этом УНН сообщила инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции Юлия Цуркаленко.

«Данный факт был внесен в рамках действующего законодательства в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас правоохранителями, а именно работниками ювенальной превенции, устанавливаются все обстоятельства дела», — сообщила Юлия Цуркаленко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Житомирская полиция открыла уголовное производство по факту избиения 14-летней девочки, на которую напали школьницы, сняли «процесс» на видео и выложили в сеть. У девочки — перелом руки и, скорее всего, отбита почка.

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