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Недетские развлечения: в Кривом Роге в избиении на камеру "засветились" пятиклассники (видео)
В сеть выложили жестокое видео с избиением маленького мальчика в Кривом Роге. Кадры были сняты в микрорайоне Всебратское-2. Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство за избиение девочки-подростка в Житомире, которое ее мучительницы сняли на телефон и выложили в социальные сети.
Об этом сообщает пользователь, выложивший в YouTube видео с недетскими развлечениями подростков. «Кривой Рог, Всебратское-2, школа номер 85. Избиение одноклассника одноклассником в 5Б классе», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Санкт-Петербурге (Россия) ученики старших классов одной из школ после занятий избивали бездомных, снимая это на видео. Делали они это не только ради развлечения — у жертв требовали деньги.
Также сообщалось, что подростков, жестоко избивших мужчину в центре Киева, нашли и заставили извиниться.
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