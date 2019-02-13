Происшествия

Уплыл за водой: в Житомирской области паводок разрушил мост (видео)

В Житомирской области внезапно начавшийся паводок разрушил мост через реку Тетерев в районе города Радомышль. Об этом сообщил местный Интернет-ресурс.

По словам специалистов, мост был временным, его обустроили на время ремонта основного моста через реку.

В результате движение для автомобилей и пешеходов через реку оказалось перекрыто.

«Временный мост не выдержал объема воды в реке Тетерев», — констатировал начальник управления строительства и инфраструктуры Житомирской ОГА Роман Крысюк. Резкий рост объема воды в реке он объяснил потеплением и таянием снега.

Напомним, весенний паводок-2018 подтопил десятки мостов на севере и востоке Украины, в т. ч. наиболее сложная ситуация была зафиксирована в Луганской, Сумской и Черниговской областях. А весенний паводок-2019 может привести к обрушению Крымского моста.

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