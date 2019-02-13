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Уплыл за водой: в Житомирской области паводок разрушил мост (видео)
В Житомирской области внезапно начавшийся паводок разрушил мост через реку Тетерев в районе города Радомышль. Об этом сообщил местный Интернет-ресурс.
По словам специалистов, мост был временным, его обустроили на время ремонта основного моста через реку.
В результате движение для автомобилей и пешеходов через реку оказалось перекрыто.
«Временный мост не выдержал объема воды в реке Тетерев», — констатировал начальник управления строительства и инфраструктуры Житомирской ОГА Роман Крысюк. Резкий рост объема воды в реке он объяснил потеплением и таянием снега.
Напомним, весенний паводок-2018 подтопил десятки мостов на севере и востоке Украины,
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
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