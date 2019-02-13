- 22:36 Терапевт умер на приеме: на оккупированном Донбассе признали острую нехватку медиков
- 22:28 Отстранение Супрун: принято важное решение для полноценной работы Минздрава
- 22:13 Гламурная Кейт Миддлтон провела «ночь в музее», а Уильям отправился на кухню готовить макароны
- 21:58 «Аякс» — «Реал» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:52 Справку выдали в Луганске: стало известно об афере с вакцинацией детей от кори
- 21:52 Гигантский дракон и «Свадьба за час»: где и как в Киеве отметить День влюбленных
- 21:21 «Шахтер» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 21:15 Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне: в сети подметили интересный момент
- 20:45 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций
- 20:39 Как тебе такое, Илон Маск? Миллиардер ответил на популярный мем
Монетизация субсидий: где и когда можно будет получить деньги
В Кабинете министров разъяснили, как украинцы будут в марте получать субсидии на оплату коммунальных услуг после монетизации государственной помощи. Ранее сообщалось, что в Украине субсидии получают более четырех миллионов домохозяйств.
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что из 4,4 миллионов получающих субсидии, 70 процентов — пенсионеры, передает «112 Украина». А 1,2 млн субсидиантов — трудоспособное население, которое сейчас нуждается в государственной помощи.
«Те, кто получает пенсию (в „Ощадбанке“. — Ред.), будут получать субсидию вместе с пенсией. Кто получает пенсию через „Укрпочту“, будут получать 4−25 марта с пенсией свою субсидию. Остается вопрос к гражданам, у которых нет пенсионных счетов. Они получат сообщение, что им нужно обратиться в любое отделение „Ощадбанка“, открыть счет и по системе быстро оплатить услуги», — пояснил Геннадий Зубко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам, которые в установленные сроки не оплачивают коммунальные услуги, будут отменять субсидии. Своим решением Кабмин уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 751 мм