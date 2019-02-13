Деньги

Монетизация субсидий: где и когда можно будет получить деньги

В Кабинете министров разъяснили, как украинцы будут в марте получать субсидии на оплату коммунальных услуг после монетизации государственной помощи. Ранее сообщалось, что в Украине субсидии получают более четырех миллионов домохозяйств.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что из 4,4 миллионов получающих субсидии, 70 процентов — пенсионеры, передает «112 Украина». А 1,2 млн субсидиантов — трудоспособное население, которое сейчас нуждается в государственной помощи.

«Те, кто получает пенсию (в „Ощадбанке“. — Ред.), будут получать субсидию вместе с пенсией. Кто получает пенсию через „Укрпочту“, будут получать 4−25 марта с пенсией свою субсидию. Остается вопрос к гражданам, у которых нет пенсионных счетов. Они получат сообщение, что им нужно обратиться в любое отделение „Ощадбанка“, открыть счет и по системе быстро оплатить услуги», — пояснил Геннадий Зубко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам, которые в установленные сроки не оплачивают коммунальные услуги, будут отменять субсидии. Своим решением Кабмин уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter