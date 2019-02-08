Рева рассказал, сколько субсидий монетизируют в Украине

Деньги

В Украине насчитывается более четырех миллионов субсидиантов, получающих государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ранее сообщалось, что в марте этого года часть получателей субсидий получат деньги на оплату коммуналки за февраль в наличной форме.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает «Укринформ». «Все, кто нуждается в субсидиях, их получит. Но получат те, кто не обманывает государство. Таких людей, которые получают субсидии, больше 4 миллионов. Они получат субсидии в наличной форме с 1 марта», — отметил министр. Кстати, на днях правительство утвердило постановление, в соответствии с которым украинцам, которые в установленные сроки не оплачивают коммунальные услуги, будут отменять субсидии. Максимальный срок просроченной задолженности уменьшен с двух до одного месяца.

А вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, информируя о том, как украинцы платят за коммуналку, сообщил, что в 2017 году уровень расчетов достигал 93%, а в 2018 году — уменьшился до 90%.

Как ранее сообщили «ФАКТЫ», Андрей Рева рассказал, кто из субсидиантов будет получать государственную помощь в виде наличных средств, а кто — в безналичной форме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter