Политика

Названы города, где не будут выбирать президента

Центральная избирательная комиссия, которая во вторник, 12 февраля, утвердила перечень избирательных округов на выборы президента Украины 31 марта 2019 года, опубликовала перечень населенных пунктов оккупированного Донбасса, в которых выборы президента Украины проводиться не будут.

Данное решение ЦИК приняла в соответствие с указом главы государства «О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях».

В частности, выборы не будут проводиться в таких оккупированных городах (и населенных пунктах, которые административно подчинены городским советам этих городов): Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Христовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая (Донецкая область).

В Луганской области выборы не состоятся в Луганске, Алчевске, Антраците, Брянке, Голубовке, Должанске, Кадиевке, Первомайске, Ровеньках, Сорокино, Хрустальном и других.

К временно оккупированным районам и частям их территорий Донбасса относятся: Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский, Ясиноватский, Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский районы.

ЦИК также утвердила перечень населенных пунктов, в которых не будут проводиться выборы, опираясь на выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций о невозможности организации подготовки и проведения голосования. Однако названия этих населенных пунктов не указаны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах-2019. Эту процедуру успешно прошли 44 кандидата на пост главы государства.

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