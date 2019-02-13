Ушел из жизни знаменитый форвард киевского «Динамо»

Спорт

13 февраля на 76-м году ушел из жизни легендарный нападающий донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и сборной СССР Виталий Григорьевич Хмельницкий.

Родившийся в селе Тимошевка, что в Запорожской области, Хмельницкий начинал свою карьеру в 1962 году в «Азовстали» из Жданова (нынешний Мариуполь). В 1962—1964 годах выступал за донецкий «Шахтер», но наибольших успехов добился в киевском «Динамо», за который выступал с 1965-го по 1972-й год. В составе «бело-синих» Хмельницкий стал четырехкратным чемпионом СССР (1966-й, 1967-й, 1968-й, 1971-й), а также выиграл Кубок страны (1966-й). За сборную СССР провел 20 матчей (забил 7 мячей), участник ЧМ-1970 в Мексике.

* 3 мая 1973 года. Знаменитого нападающего провожают из большого футбола перед домашней встречей со «Спартаком»

После окончания футбольной карьеры долго работал детским тренером. Среди самых известных воспитанников Виталия Григорьевича — Сергей Заец, Юрий Дмитрулин, Илья Цымбаларь.

* Последнее время Виталия Григорьевича подводило здоровье. Фото Юрия Сая, «ФАКТЫ»

О дате и месте прощания с известным в прошлом футболистом и тренером будет объявлено дополнительно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный игрок киевского «Динамо» Виктор Матвиенко.

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