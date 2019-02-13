- 22:13 Гламурная Кейт Миддлтон провела «ночь в музее», а Уильям отправился на кухню готовить макароны
- 21:58 «Аякс» — «Реал» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:52 Справку выдали в Луганске: стало известно об афере с вакцинацией детей от кори
- 21:52 Гигантский дракон и «Свадьба за час»: где и как в Киеве отметить День влюбленных
- 21:21 «Шахтер» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 21:15 Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне: в сети подметили интересный момент
- 20:45 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций
- 20:39 Как тебе такое, Илон Маск? Миллиардер ответил на популярный мем
- 20:30 Как в Украине играли свадьбы: приметы и обряды
- 20:30 Что такое любовь и как правильно строить отношения
Ушел из жизни знаменитый форвард киевского «Динамо»
13 февраля на 76-м году ушел из жизни легендарный нападающий донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и сборной СССР Виталий Григорьевич Хмельницкий.
Родившийся в селе Тимошевка, что в Запорожской области, Хмельницкий начинал свою карьеру в 1962 году в «Азовстали» из Жданова (нынешний Мариуполь). В 1962—1964 годах выступал за донецкий «Шахтер», но наибольших успехов добился в киевском «Динамо», за который выступал с 1965-го по 1972-й год. В составе «бело-синих» Хмельницкий стал четырехкратным чемпионом СССР (1966-й, 1967-й, 1968-й, 1971-й), а также выиграл Кубок страны (1966-й). За сборную СССР провел 20 матчей (забил 7 мячей), участник ЧМ-1970 в Мексике.
* 3 мая 1973 года. Знаменитого нападающего провожают из большого футбола перед домашней встречей со «Спартаком»
После окончания футбольной карьеры долго работал детским тренером. Среди самых известных воспитанников Виталия Григорьевича — Сергей Заец, Юрий Дмитрулин, Илья Цымбаларь.
* Последнее время Виталия Григорьевича подводило здоровье. Фото Юрия Сая, «ФАКТЫ»
О дате и месте прощания с известным в прошлом футболистом и тренером будет объявлено дополнительно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный игрок киевского «Динамо» Виктор Матвиенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 751 мм