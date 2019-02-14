Здоровье

Психоз, стресс и даже диарея: врачи рассказали, как любовь может навредить здоровью

В преддверии Дня всех влюбленных медицинские специалисты решили поделиться своим мнением о том, как влияет любовь на организм и здоровье человека. При этом они утверждают, что любовь не всегда является исключительно светлым чувством, она может и навредить. Об этом пишет российское издание «Медикфорум».

К примеру, психиатры сравнивают любовь с психозом. У человека, который влюблен, отключается критическое, рациональное мышление, и он способен совершать поступки, которые в итоге могут вредить ему же самому.

Так, известный российский врач-психиатр Евгения Ковалева считает, что указанные изменения происходят в связи с изменениями гормонального фона в организме человека. В период вспыхнувшей любви в надпочечниках интенсивно вырабатывается нейромедиатор дофамин, известный также как гормон счастья.

А в книге «Химия любви» под авторством американских ученых Ларри Янга и Брайана Александера утверждается, что именно дофамин влияет на критическое мышление людей, делая их фактически глупее. Также этот гормон ухудшает работу префронтальной коры головного мозга, что ослабляет контроль над сексуальными желаниями. Поэтому манипулировать влюбленным человеком очень легко.

В то же время другой психотерапевт Александр Полеев отмечает, что сильная любовь может воздействовать на здоровье человека так же, как стресс и причинять определенный вред.

«Происходит усиление работы почек, повышение чувствительности мочевого пузыря, усиливается тяга к мочеиспусканию. Иногда это сказывается на работе толстого кишечника, случается диарея», — сообщил специалист.

В свою очередь, врач-кардиолог Юрий Кремнев добавляет, что любовь способна навредить физиологически и сердцу. К примеру, она повышает риски возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

«Позитивный и негативный стресс, которым может обернуться сильная любовь, одинаково вреден для организма. Он активизирует пульс, нарушает ритм, повышает давление. Сердце при этом работает на износ», — поделился мнением врач.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью нашему изданию психолог, кандидат философских наук Татьяна Запорожец заявила о том, что любовь — одна из основных потребностей человека. И это не только любовь мужчины к женщине, но также любовь ребенка к родителям, родителей к детям.

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