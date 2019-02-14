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«Махач» на Крещатике: ультрас «Динамо» и «Айнтрахта» устроили массовую драку в Киеве (видео)
Вчера, 13 февраля, в центре столицы произошла драка между фанатами киевского «Динамо» и командой «Айнтрахт» из немецкого города Франкфурт. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook сообщества Troublemakers & Ultras Action.
Как известно, немецкие болельщики находились в Киеве проездом, по дороге на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Айнтрахт», который состоится 14 февраля в Харькове.
Очевидно, по дороге на матч немцы решили устроить «небольшую разминку» и провели «силовую тренировку» в украинской столице.
Известно, что в драке принимали участие группировки ультрас «Динамо» под названиями «Capitals», FBF и «North Company». Ультрас «Айнтрахта» — «Brigade Nassau & Kо».
Со стороны ультрас «Динамо» было 42 участника конфликта, со стороны немецкого клуба — 70−80.
На видео видно, что столкновение происходило по принципу «стена на стену», при этом использовались исключительно кулаки и ноги участников, без применения «подручных средств», что позволяет надеяться на то, что тяжелых травм никто из участников побоища не получил.
Закончилась потасовка победой фанатов киевского клуба.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае прошлого года полиция открыла дело по факту драки фанатов «Динамо» и «Шахтера» в Днепре. Инцидент произошел в центре города во время шествия болельщиков футбольного матча «Динамо» — «Шахтер». После того как болельщики двинулись к стадиону, на перекрестке улицы Андрея Фабра и пр. Пушкина между ними произошла драка. Уголовное производство было открыто по факту угрозы или насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Полицейский получил ожоги левого предплечья после того как неизвестный бросил в его бронежилет неизвестное пиротехническое устройство. 20 человек, участвовавших в драке, были задержаны и доставлены в отделение полиции.
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