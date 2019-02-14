Политика

Руби концы: разорванный Украиной важный договор с Россией утратил силу

В Украине прекратили действие межправительственного соглашения с Россией об обмене правовой информацией. Соответствующее постановление Кабинета министров Украины № 75 вступило в силу 14 февраля.

Данное соглашение предусматривало межгосударственный электронный обмен нормативными правовыми актами в 44 сферах: основы государственного строя, гражданское право, брак и семья, гражданское процессуальное законодательство, арбитражный процесс, трудоустройство и занятость населения, труд, социальное страхование и социальное обеспечение, финансы и кредит, народное хозяйство (в целом), предприятия и предпринимательская деятельность, промышленность, капитальное строительство и капитальный ремонт, градостроительство и архитектурные комплексы, сельское хозяйство и агропромышленные комплексы, торговля, жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения, транспорт и связь, образование, наука, культура, здравоохранение граждан, физическое воспитание населения и другое.

Министерство иностранных дел Украины уведомит правительство РФ о прекращении действия этого соглашения.

Как писали «ФАКТЫ», 6 февраля Кабинет министров Украины на заседании принял решение о расторжении очередного межправительственного соглашения с РФ по обмену правовой информацией.

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