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Происшествия

Может рухнуть весь дом: появилась свежая информация о ЧП во Львове

22:59 14 февраля 2019   248
львов
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове на месте обвала в жилом доме по улице Лычаковской выясняют причины ЧП. Жильцы дома говорят, что для них случившееся не стало неожиданностью — трещины в стенах здания наблюдались не первый год. В горсовете, в свою очередь, признают: здание действительно уже четыре года в аварийном состоянии и было продано именно для того, чтобы новый владелец сделал ремонт.

По информации «Варта 1», вход в подъезд дома опечатан. Заходить в аварийную часть здания запрещено, объект взят под охрану. Конструкции здания неустойчивые, осыпаются кирпичи, шатаются балки. Очевидцы говорят, что дом может рухнуть в любой момент, в том числе и ближайшей ночью.

Дом на Лычаковской, 7, не является памятником архитектуры. В 2015 году здание было продано на аукционе новому владельцу. Теперь собственника здания ищут, чтобы привлечь к ответственности за так и не проведенную реставрацию.

Аварийное здание формально представляет собой два смежных дома. Та часть, где произошел обвал, не была заселена. В примыкающем здании официально жилой была одна квартира, и семье будут искать новое жилье. 15 февраля должна собраться городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая должна решить этот вопрос. Сами жильцы говорят, что в доме эксплуатировались четыре квартиры, некоторые — как нежилые помещения (офис, магазин).

Напомним, ранее в Донецкой области здание не выдержало тяжести выпавшего снега, крыша дома обвалилась.

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