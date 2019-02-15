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Пытались установить блокпост: под Днепром задержаны шестеро псевдо-военных
В Днепропетровской области правоохранители задержали шесть человек по подозрению в создании незаконного блокпоста на трассе Знаменка-Луганск-Изварино неподалеку города Новомосковска. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
«Мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино близ г. Новомосковск. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства», — говорится в сообщении.
По данным Нацполиции, шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителями они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы, и ждут дальнейшие указания от руководителя.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
В настоящее время мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на блокпосту боевиков на линии разграничения, неподалеку от оккупированного мукомольного завода «Каргил» в поселке Еленовка Волновахского районе Донецкой области умер пожилой водитель.
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