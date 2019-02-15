Наука и технологии

Каждый на своей половине: в США изобрели кровать для любителей спать порознь

Компания Ford разработала прототип смарт-кровати, которая не позволит человеку занимать чужую половину во сне. Об этом говорится в блоге компании.

Кровать состоит из каркаса с расположенным внутри матрасом — он закреплен на небольшой конвейерной ленте с вмонтированными датчиками давления.

Кровать автоматически делит пространство на две половины — каждая из них принадлежит разным партнерам. Когда один из них во сне переместится на чужую половину, лента сдвинет матрасы таким образом, чтобы люди снова оказались на своих местах.

Неизвестно, выпустит ли действительно Ford такое устройство, когда оно появится на рынке и какие у него технические особенности.

Напомним, что недавно разработчики из Университета Северного Иллинойса представили подушку, которая может эффективно подавлять звуки храпа. Устройство работает не над избавлением от самого храпа — подушка с помощью динамиков и звукового фильтра издает звуковые волны, по амплитуде аналогичные храпу, но имеющие перевернутую фазу. Устройство понимает, что человек начинает храпеть, благодаря встроенному микрофону.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Японии изобрели «умную» корзину для покупок, которая сама считает сумму к оплате. Для этого она самостоятельно сканирует электронные метки на товарах, подсчитывает итоговую стоимость покупок. При выходе из торгового зала корзина ставится на специальную стойку. Пока покупатель расплачивается, дно корзины сдвигается, и товары аккуратно помещаются в пластиковый пакет.

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