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Береги сердечко смолоду: названы причины болезней сердца у женщин моложе 50 лет
Традиционно фактором, повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, считается возраст — чем ближе порог 55-летия, тем выше данный риск. Издание Canadian Medical Association Journal опубликовало мнение исследователей о том, что болезни сердца могут настигать женщин и в более раннем возрасте, для этого есть разные причины, пишет MedDaily.
«Уровень смертности от проблем с сердцем в возрастной группе женщин моложе 50 лет довольно высок и не снижается», — завили канадские ученые.
Специалисты назвали несколько распространенных факторов риска сердечных болезней у женщин моложе 50 лет. В этот список вошли следующие пять причин:
- Наличие диабета или метаболического синдрома.
- Курение.
- Дисфункция яичников и ранняя менопауза — следствие хирургического или медикаментозного вмешательства.
- Осложнения во время беременности — гестационная гипертензия и преэклампсия.
- Бесплодие. Данная причина, по словам ученых, предположительна. Нужны дополнительные исследования, которые бы подтвердили связь бесплодия с болезнями сердца.
Авторы исследования констатировали: женщинам моложе 50 лет, которые столкнулись с указанными проблемами, следует внимательнее следить за своим здоровьем и дополнительно обследоваться у кардиологов.
«Подсчитывая риски болезней сердца, медики обычно обращают внимание на возраст пациенток и другие традиционные показатели, и могут не учитывать неочевидных для таких заболеваний причин», — предостерегли эксперты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шведские медики считают, что для того, чтобы защитить сердце, нужно съедать 30 граммов орехов в день. Употреблять можно любые виды: грецкий, фундук, кешью, миндаль. И даже если есть орехи хотя бы раз в неделю, можно снизить риск развития аритмии — довольно распространенной патологии, которая может привести к инфаркту и сердечной недостаточности.
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