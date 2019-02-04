Дети провалились под лед: сотрудник Хмельницкой АЭС спас двух тонущих мальчиков

Происшествия

На участие во Всеукраинской акции «Герой-спасатель года» номинировали сотрудника Хмельницкой АЭС Владимира Уткина. Во время отпуска в родном селе Улашановке Славутского района Хмельницкой области мужчина и местные медики спасли двух мальчиков, которые провалились под лед (ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Николаевской области женщина спасла из ледяной проруби двоих детей).

— Я пришел в сельскую амбулаторию на прием, — рассказывает Владимир Уткин. - Вдруг слышу крик медсестры, что на пруду (он расположен метрах в ста от амбулатории) тонут дети. Сразу же кинулся к водоему. Кстати, этот пруд довольно глубокий. Только я встал на лед, как и сам провалился в воду. К счастью, выбрался и пополз к двум мальчикам, которые барахтались метров за двадцать от берега. Следом за мной на помощь ребятам поползла по льду и акушер Людмила Нестерук. Дети уже тонули и в панике хватались друг за друга. Но я успел добраться до детей и выхватить их из ледяной ловушки.

Мальчики были в безопасности, а вот Владимир опять провалился под лед. На помощь ему пришла медик Людмила Нестерук. Она заметила на берегу длинную ветку, ползком по льду подобралась к Уткину и подала ему. Благодаря этому мужчине удалось держаться на поверхности. Тем временем старшая медсестра Надежда Бильчинская принесла пятиметровую доску, кто-то из сельчан — лестницу, и общими усилиями Владимиру помогли выбраться на берег. В амбулатории дружно принялись отогревать и мальчиков, и их спасателя, который больше всего времени провел в ледяной воде, — сняти мокрую одежду, растерли полотенцами, напоили горячим чаем…

Сейчас спасенные братья — девятилетний Ульян и восьмилетний Никита Житовозы — уже ходят в школу. Ульян вспоминает:

— Мы захотели покататься по льду. Никита уверял, что он крепкий. Когда провалились, сразу же стали звать на помощь. Теперь мы своим друзьям не советуем без ведома взрослых ходить на пруд. Очень благодарны дяде Владимиру и медикам за спасение.



* Спасатели вручили Владимиру Уткину грамоту

Как стало известно позже, сперва криков мальчиков о помощи никто не слышал. К счастью, на крыльцо амбулатории вышла по делам медик Екатерина Смычок, которая первой и подняла тревогу.

Спасшие детей взрослые не считают себя героями. Говорят, на их месте так поступил бы каждый.

1 февраля начальника лаборатории технической защиты информации службы информационных технологий Владимира Уткина наградили почетными грамотами областного главка Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Хмельницкой АЭС и третьего государственного пожарно-спасательного отряда города Нетишина.



* Награду Владимиру вручил и генеральный директор атомной станции Николай Панащенко

— Мы номинировали кандидатуру Владимира Уткина на участие во Всеукраинской акции «Герой-спасатель года», — сообщила «Фактам» сотрудник третьего государственного пожарно-спасательного отряда Нетишина ГУ ГСЧС в Хмельницкой области Мария Панцюк. — И мужчина, и сельськие медики, вытаскивая детей из полыньи, действовали очень мужественно и грамотно. Но хочу напомнить всем гражданам и особенно детям о правилах поведения на воде. Ни в коем случае нельзя выходить на лед, если есть сомнения в его толщине, а также после оттепели, там где есть промоины и течение, в незнакомом месте, в темное время суток. Вода не прощает неосторожности. Только в прошлом году в Хмельницкой области погибли, провалившись под лед, восемь человек.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на днях в Киеве спасли тонущего рыбака и двух спешивших ему на помощь полицейских, а под Одессой доставили на берег детей, дрейфовавших на льдине.

Также мы сообщали подробности спасения бабушки с внучкой, провалившихся в озеро в Киеве.

Фото с официальной страницы ХАЭС в Facebook

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