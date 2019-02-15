В центре Одессе снова стрельба: задержаны четверо (фото)

Происшествия

В ночь на пятницу, 15 февраля, в центре Одессы снова звучали выстрелы. Стреляли на улице Греческой, а также на пересечении улиц Лейтенанта Шмидта и Малой Арнаутской в том же Приморском районе. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

«На улице Греческой двое посетителей развлекательного заведения провоцировали конфликт с персоналом и не реагировали на замечания, — сообщили в управлении патрульной полиции. — Сотрудник вывел посетителей на улицу. Один из недовольных клиентов открыл стрельбу из пистолета в сторону мужчины. Прибыв на место вызова, патрульные задержали двух человек, применив наручники».

О стрельбе на пересечении улиц Лейтенанта Шмидта и Малой Арнаутской в полицию сообщил очевидец. Человек по телефону описал правонарушителей и указал направление, в котором они скрылись. Обследовав прилегающую территорию, полицейские нашли «стрелков» на улице Пантелеймоновской. У одного из них обнаружен незарегистрированный пистолет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киевском районе Одессе стреляли во дворе жилого дома. В квартире у «стрелка» полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили 40 отстрелянных гильз, заготовки для изготовления самодельных патронов и большое количество пороха. Инцидент произошел всего через несколько дней после стрельбы на детском дне рождения в Суворовском районе Одессы. Ее устроил пьяный мужчина, пытавшийся попасть в кафе.

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