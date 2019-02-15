Киевлянам объяснили большие суммы в платежках за тепло

Деньги

Сумма в платежках за централизованное отопление в Киеве, по сравнению с декабрем 2018 года, увеличилась на 40−60 процентов. Это связано как с повышением тарифов на отопление и горячую воду, так и с низкой среднемесячной температурой воздуха. Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2019 года в Киеве увеличились тарифы на поставку холодной воды и водоотвод.

Такое объяснения больших сумм в платежках киевлян дал директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин. По его словам, повышение тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3% вступило в силу с начала 2019 года.

«Температура в январе была на два градуса ниже (составляла -4,5ºС), чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объемы потребления тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 начал действовать новый тариф. В результате, эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление. В среднем сумма увеличилась на 40%, а в некоторых случаях до 60%, в зависимости от технических характеристик дома», — пояснил он.

Также директор предприятия напомнил, что в домах, где установлены тепловые счетчики, распределение осуществляется пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме. Где такие приборы учета были в нерабочем состоянии, начисление производят по средним показателям за прошлый отопительный период. «Такой механизм позволяет до момента восстановления работы прибора учета выставлять к оплате объемы тепловой энергии, в соответствии с фактической потребности дома и не выставлять избыточную уплату», — отметил Константин Лопатин.

Начисление для квартир, которые оснащены индивидуальными счетчиками тепловой энергии, состоят из двух составляющих: начисления в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков и начисления за отопление мест общего пользования. В домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, применяется алгоритм по норме потребления, установленной органом местного самоуправления. Они подлежат ежемесячной корректировке исполнителем услуги по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температурой наружного воздуха.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Государственной службы статистики Украины, за 2018 год общий долг населения за коммуналку вырос на 70% и сейчас составляет уже 55,6 млрд грн.

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