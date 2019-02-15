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Голкипер сборной Украины четвертый раз стал отцом (фото)
После игры Лиги Европы в Харькове между донецким «Шахтером» и немецким «Айнтрахтом» (2:2) 34-летний голкипер горняков и сборной Украины Андрей Пятов не спал всю ночь. После возвращения команды в Киев футболист сразу отправился в один из столичных роддомов, где в пятницу, 15 февраля, около восьми часов утра супруга Андрея Юлия родила мальчика, которому счастливые родители дали имя Лев (рост малыша — 50 см, вес — 3 010 граммов).
«Спасибо, любимая», — написал Андрей Пятов в Instagram и показал фотографию, на которой указан рост, вес и пол ребенка.
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Напомню, что знаменитый вратарь стал отцом в четвертый раз. Чета Пятовых уже воспитывает трех дочерей — 12-летнюю Дашу, 9-летнюю Милану и 4-летнюю Майю.
*Андрей Пятов с супругой Юлией и дочерьми — Майей, Дашей и Миланой
Кстати, перед рождением каждой из своих девочек Андрей Пятов, выходя на футбольное поле, неизменно оставлял ворота в неприкосновенности. В 2006-м за «Шахтер» с «Динамо» — 0:0, в 2009-м за сборную с белорусами — 0:0 и в 2014-м за национальную команду с молдаванами — 1:0. На сей раз голкипер пропустил от «Айнтрахта» два мяча, но его команда опять не проиграла.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футбольный тренер пятый раз стал отцом.
Фото Instagram
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
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