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Происшествия

В Киеве спасали мужчину, рука которого застряла в унитазе

14:28 15 февраля 2019   240
Мужчина с рукой в унитазе
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве спасатели из «Киевской службы спасения» (КАРС) помогли мужчине, рука которого застряла в унитазе. Сообщение об этом в КАРС получили около пяти часов утра в пятницу, 15 февраля. Ранее сообщалось, что спасатели столичной ГосЧС помогли выбраться на берег рыбакам, дрейфовавшим по Днепру на льдине.

Причины, по которым рука мужчины застряла в унитазе, не сообщаются.

Также киевские спасатели помогли попасть в квартиру женщины 1929 года рождения, которую после первой помощи передали медикам. По нескольким адресам сотрудника КАРС проводили демеркуризацию: термометры били на улице Светлицкого, Мурашка, Почайнинской и проспекте Курбаса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области спасатели помогли женщине, которая упала в цистерну с семечками и практически в ней «утонула».

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