Политика

Стало известно, кто будет вести Порошенко к победе на выборах президента

В пятницу, 15 февраля, на пресс-конференции в Киеве журналистам представили членов избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко. Как сообщил пресс-секретарь избирательной кампании Порошенко Олег Медведев, в состав штаба вошли заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук, народные депутаты Игорь Гринев, Артур Герасимов, Сергей Березенко и Руслан Князевич.

Напомним, на выборах президента Украины 31 марта в списки избирателей будет включено 29 млн 897 тысяч 548 человек

«Меня зовут Олег Медведев, на меня возложены обязанности официального представителя кампании. Представляю своих коллег по кампании: руководитель штаба — Виталий Ковальчук, руководитель кампании Игорь Гринев, Руслан Князевич — юридическое сопровождение кампании, Сергей Березенко — организационно-массовое направление и Артур Герасимов, лидер фракции „БПП-Солидарность“ — общеполитическое направление и координация работы с народными депутатами- членами команды президента и кандидата в президенты», — цитирует слова Медведева «Укринформ».

По словам официального представителя, со следующей недели представители избирательного штаба будут проводить регулярные пресс-конференции о ходе кампании, и призвал СМИ по вопросам выборов обращаться к нему, а не в пресс-службу Администрации президента.

В свою очередь, Игорь Гринев напомнил, что Порошенко баллотируется на второй президентский срок в порядке самовыдвижения, и заверил, что действующий глава государства финансирует избирательную кампанию из собственных счетов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах-2019. Эту процедуру успешно прошли 44 кандидата на пост главы государства.

ЦИК также опубликовала перечень населенных пунктов оккупированного Донбасса, в которых выборы президента Украины проводиться не будут.

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