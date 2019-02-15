Происшествия

В Киеве мошенники по хитрой схеме обобрали пенсионерку почти на 7 тысяч долларов

В Днепровском районе Киева задержали группу аферистов, которые обворовывали пенсионеров. Об этом в Facebook сообщает столичная прокуратура.

Напомним, в Киеве обезвредили мошенника, который под видом газовщика обманул десятки пенсионеров.

Сообщается, что пять мошенников под предлогом участия в акции обманули пенсионерку и завладели ее деньгами в сумме 6640 долларов США и 13 тысяч гривен.

К потерпевшей женщине группа дельцов подошла просто на улице. Один из них, представившись представителем магазина, сообщил женщине о том, что она выиграла большую скидку на бытовую технику в их магазине. Используя психологическое давление на потерпевшую, мошенники предложили ей доказать свою платежеспособность, продемонстрировав наличие денежных средств для совершения покупки.

Находясь в квартире пенсионерки, мошенники отвлекли ее внимание и в это время сделали подмену денежных средств потерпевшей на куски газет, после чего скрылись.

В настоящее время пять участников преступной схемы задержаны, им объявлено подозрение в мошенничестве.

Кроме того, правоохранители обоснованно подозревают участников преступной группы в причастности к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и за его пределами.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Киеве замечен мошенник, проворачивающий аферы с арендой квартир. Мужчина одновременно сдал одну и ту же квартиру разным людям. Брал с каждого квартиранта деньги за первый и последний месяцы проживания и исчезал. Причем, ему эта квартира не принадлежит — он сам арендовал это жилье у законного собственника.

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