В Одессе задержали опасную банду кавказцев, которыми руководил вор в законе (фото)

Происшествия

В пятницу, 15 февраля, в Одессе сотрудники СБУ и полиции под процессуальным руководством прокуратуры блокировали деятельность организованной преступной группировки, которая занималась разбойными нападениями, вымогательством денег и материальных ценностей у граждан. Оперативники установили, что в состав группы входили выходцы из региона Северного Кавказа, преимущественно с криминальным прошлым. Ранее в Украине разоблачили крупную банду наркодилеров.

Согласно информации СБУ, деятельность банды контролировал один из «воров в законе», который сейчас скрывается от украинского правосудия за границей.

Установлено, что участники группировки причастны к совершению серии разбойных нападений с использованием огнестрельного оружия. Свои жертвы злоумышленники выбирали среди состоятельных горожан и, угрожая физической расправой, заставляли платить «дань».

«В ходе проведения восьми одновременных санкционированных обысков в помещениях и местах, где скрывались фигуранты, изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, изделия из драгоценных металлов и другие материальные ценности, — сообщили в региональном управлении СБУ. — Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения».

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, трое из задержанных подозреваются в нападении, совершенном в декабре прошлого года на территории Малиновского района Одессы.

«Подъехав к потерпевшему на автомобиле, злоумышленники выстрелили в него из огнестрельного оружия, завладели деньгами в сумме 700 тыс. грн и 23 тыс. долларов, после чего скрылись, — рассказали в главке Нацполиции. — Пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением бедра».

В тот же день полицейские нашли автомобиль нападавших, который они бросили недалеко от места происшествия.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след подозреваемых и задержали троих из них. Один из мужчин — наш соотечественник, двое других — выходцы из кавказского региона», — добавили в главке.

Во время обысков изъяты 2 автомата, пистолет с глушителем, 2 помповых ружья, карабин «Сайга», патроны различного калибра, средства связи, деньги и более трехсот паспортов Израиля, Турции, Узбекистана, США, России и Молдовы. Все это направлено на экспертизу.

По факту разбойного нападения проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по фактам незаконного обращения с оружием в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ч. 1 ст. 263 УК.

Подозреваемых проверяют на причастность к совершению других преступлений.

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