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Чего тянуть: футболист «Баварии» забил мяч в свои ворота на 13-й секунде матча (видео)
Знаменитая мюнхенская «Бавария», которой 20 февраля предстоит матч Лиги чемпионов на поле «Ливерпуля», одержала волевую победу в гостевой встрече бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2).
Хотя поединок начался для подопечных Нико Ковача хуже не придумаешь: уже на 13-й секунде полузащитник мюнхенцев Леон Горецка, признанный в январе лучшим футболистом чемпионата Германии, поразил собственные ворота.
24-летний футболист стал лишь третьим игроком в истории бундеслиги, который отличился автоголом на первой минуте матча. Последний раз это случалось 40 лет назад — в августе 1979-го, сообщает Opta.
Видеообзор поединка «Аугсбург» — «Бавария» — 2:3
Кстати, в этом сезоне Леон Горецка провел за «Баварию» во всех турнирах 27 матчей, забил шесть мячей и отметился тремя результативными передачами.
После 22 поединков «Бавария» в турнирной таблице бундеслиги сократила отставание от лидирующей «Боруссии» до двух очков, но у дортмундцев есть одна игра в запасе (18 февраля на поле «Нюрнберга»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый нелепый автогол 2018 года забит в Италии.
Фото ФК «Бавария»
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