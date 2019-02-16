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Спорт

Чего тянуть: футболист «Баварии» забил мяч в свои ворота на 13-й секунде матча (видео)

12:26 16 февраля 2019   679
Леон Горецка
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитая мюнхенская «Бавария», которой 20 февраля предстоит матч Лиги чемпионов на поле «Ливерпуля», одержала волевую победу в гостевой встрече бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2).

Хотя поединок начался для подопечных Нико Ковача хуже не придумаешь: уже на 13-й секунде полузащитник мюнхенцев Леон Горецка, признанный в январе лучшим футболистом чемпионата Германии, поразил собственные ворота.

24-летний футболист стал лишь третьим игроком в истории бундеслиги, который отличился автоголом на первой минуте матча. Последний раз это случалось 40 лет назад — в августе 1979-го, сообщает Opta.

Видеообзор поединка «Аугсбург» — «Бавария» — 2:3

Кстати, в этом сезоне Леон Горецка провел за «Баварию» во всех турнирах 27 матчей, забил шесть мячей и отметился тремя результативными передачами.

После 22 поединков «Бавария» в турнирной таблице бундеслиги сократила отставание от лидирующей «Боруссии» до двух очков, но у дортмундцев есть одна игра в запасе (18 февраля на поле «Нюрнберга»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый нелепый автогол 2018 года забит в Италии.

Фото ФК «Бавария»

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