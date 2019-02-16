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Порошенко обсудил с Меркель пути освобождения узников Кремля
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы освобождения украинских моряков, захваченных Россией вблизи Керченского пролива 25 ноября.
Порошенко отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных моряков, а также всех украинских узников Кремля, сообщили в пресс-службе президента.
«Стороны скоординировали действия с целью введения „азовского пакета“ санкций», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Меркель заявила, что каждая европейская страна испытывает на себе гибридные российские угрозы.
«Ежедневно в каждой европейской стране мы видим признаки гибридной войны со стороны России», — сказала она, добавив, что первыми страдают экономически слабые страны, но все остальные также страдают.
По ее словам, гибридные угрозы со стороны РФ есть и в интернете.
Как писали «ФАКТЫ», накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные партнеры Украины согласовали так называемый «азовский пакет» санкций против России и с началом новой рабочей недели он будет принят. ЕС может расширить из-за инцидента близ Керченского пролива санкционный список РФ еще на восемь фамилий.
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