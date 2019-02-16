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На Буковине двое юношей попытались покончить с собой, один погиб
В Черновицкой области двое юноей попытались покончить с собой и прыгнули с шестого этажа недостроя. Инцидент произошел в городе Сторожинец.
Один юноша погиб, второй был госпитализирован. Об этом сообщает Национальная полиция Черновицкой области.
Юношей нашел 16 февраля около 10:00 работник полиции, находившийся вне службы, вблизи недостроенного. Один из ребят уже был без признаков жизни, а другой находился без сознания. Полицейский сразу вызвал скорую и сообщил о происшествии по спецлинии «102».
Пострадавшие являются жителями Сторожинецкого района. Погибший 2000 года рождения, а выживший — 2002 года рождения.
По факту самоубийства открыто уголовное производство. Досудебное следствие продолжается. Полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента.
Как писали «ФАКТЫ», 5 февраля в Червонограде (Львовская область) из окна медицинского учреждения выпал пациент. В полиции не исключают самоубийство.
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