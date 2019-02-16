Происшествия

На Буковине двое юношей попытались покончить с собой, один погиб

В Черновицкой области двое юноей попытались покончить с собой и прыгнули с шестого этажа недостроя. Инцидент произошел в городе Сторожинец.

Один юноша погиб, второй был госпитализирован. Об этом сообщает Национальная полиция Черновицкой области.

Юношей нашел 16 февраля около 10:00 работник полиции, находившийся вне службы, вблизи недостроенного. Один из ребят уже был без признаков жизни, а другой находился без сознания. Полицейский сразу вызвал скорую и сообщил о происшествии по спецлинии «102».

Пострадавшие являются жителями Сторожинецкого района. Погибший 2000 года рождения, а выживший — 2002 года рождения.

По факту самоубийства открыто уголовное производство. Досудебное следствие продолжается. Полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

Как писали «ФАКТЫ», 5 февраля в Червонограде (Львовская область) из окна медицинского учреждения выпал пациент. В полиции не исключают самоубийство.

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