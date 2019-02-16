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Известную актрису обворовали в киевском супермаркете (видео)
В Киеве карманница обворовала известную украинскую актрису Наталию Васько. Инцидент произошел в киевском ТЦ «Пирамида» в Дарницком районе. Об этом сообщила сама пострадавшая в Facebook.
Васько уточнила, что это произошло 13 февраля в супермаркете «Сильпо» (ул. Александра Мишуги, 4). Также артистка опубликовала видео, снятое в магазине камерой наблюдения.
«Хочу предостеречь! Возможно она живет, учится, работает рядом с вами. Девушка в серебряной куртке, черной шапке — воровка!» — написала Васько.
Отметим, что Васько с 1998 года служит в киевском Молодом театре. Она также ранее была ведущей шоу «Утро с «Интером» на телеканале «Интер».
Как писали «ФАКТЫ», в декабре в центре Киева в одном небольшом кафе две женщины вытащили у покупателя кошелек. На видеоролике с камер видеонаблюдения видно, как мужчина-покупатель разговаривает с продавцом. В это время в кафетерий заходят две женщины. Одна из них близко подходит к покупателю и прикрываясь висящим на сумке платком пытается вытащить у него из кармана кошелек. В результате нескольких попыток воровке это удается и она выходит из заведения. Ее сообщница наблюдает за происходящим, затем проходит по залу и тоже уходит.
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