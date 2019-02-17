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Происшествия

Под Черкассами зверски убили сестру известного писателя (фото, видео)

8:14 17 февраля 2019   2096
Убийца
Инф. «ФАКТОВ»

В одном из сел Шполянского района убили продавщицу. Женщина оказалась сестрой украинского писателя Михаила Слабошпицкого.

Как сообщили в полиции Черкасской области, убийцей оказался ранее судимый местный житель, который признался в содеянном. Он рассказал, что ударил потерпевшую топором по голове с целью завладеть продуктами питания и деньгами. От полученной травмы женщина моментально скончалась.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Броварах Киевской области неизвестный напал на пенсионерку, стоявшую на остановке. Он подбежал к ней, выстрелил в голову, выхватил сумку и скрылся. Преступником оказался 36-летний переселенец из Восточной Украины, который три последних года живет в Броварах и злоупотребляет спиртным.

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