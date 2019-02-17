- 12:33 Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть онлайн смешанные эстафеты на Кубке мира
- 12:30 Появились сведения о пропавшем на Донбассе бойце ВСУ
- 12:18 Провал KAZKA и признание Джамалы: чем запомнился второй полуфинал нацотбора на Евровидение-2019
- 11:48 Стало известно о новой циничной провокации России в отношении пленных украинских моряков
- 11:12 Когда я на улице продаю «младенца», прохожие цепенеют: ветеран АТО делает уникальные куклы
- 11:08 Военный журналист рассказал о важных изменениях в отношении жителей Донбасса к Украине
- 10:36 Это ловушка: в сети указали на главную проблему с Крымским мостом
- 10:32 «Ливерпуль» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:01 Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
- 9:45 На Львовщине авто влетело в пост пограничников, есть погибшие: фото с места трагедии
Под Черкассами зверски убили сестру известного писателя (фото, видео)
В одном из сел Шполянского района убили продавщицу. Женщина оказалась сестрой украинского писателя Михаила Слабошпицкого.
Как сообщили в полиции Черкасской области, убийцей оказался ранее судимый местный житель, который признался в содеянном. Он рассказал, что ударил потерпевшую топором по голове с целью завладеть продуктами питания и деньгами. От полученной травмы женщина моментально скончалась.
Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Броварах Киевской области неизвестный напал на пенсионерку, стоявшую на остановке. Он подбежал к ней, выстрелил в голову, выхватил сумку и скрылся. Преступником оказался 36-летний переселенец из Восточной Украины, который три последних года живет в Броварах и злоупотребляет спиртным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 5 м/с С-З
Давление: 747 мм