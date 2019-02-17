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Стало известно о смерти годовалой девочки, пострадавшей от «игр» с отчимом
В Херсоне врачам не удалось спасти жизнь годовалой девочке, попавшей в реанимацию после странных «игр» с сожителем матери. Малолетнюю Владу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга и ушибами органов, в больнице у юной пациентки трижды останавливалось сердце. Врачи детской областной клинической больницы оценивали состояние ребенка как критическое.
17 февраля стало известно о смерти ребенка. Теперь дело о телесных повреждениях будет переквалифицировано.
По словам врачей, у девочки еще до инцидента были проблемы со здоровьем — ребенок родился с одной почкой, и эта единственная почка сильно пострадала от травм. Также у девочки нашли ушибы печени и многочисленные гематомы на теле, в том числе на голове и шее. В течение тех дней, что ребенок находился в больнице, девочке пытались восполнить легочную недостаточность с помощью аппарата искусственной вентиляции, а кормить приходилось через зонд.
Напомним, по версии 22-летнего мужчины, на которого сожительница оставила ребенка, он пытался успокоить девочку и потому подбрасывал ее. После одного из таких подкидываний малышка упала и потеряла сознание. Мужчина находится под следствием.
Случай нанесения тяжелых травм ребенку расследуют и в Винницкой области. Задержаны отец и мачеха шестилетнего мальчика.
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