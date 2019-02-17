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Скандал с избиением школьника за снежок: в сети показали полное видео конфликта
В Киеве продолжают расследовать историю, когда подростки были жестоко избиты за брошенный снежок. Видео с камер наблюдения показало лишь то, что конфликт действительно возник на пустом месте. Школьники возвращались домой и не могли предугадать, что за бросание снежка их будут бить ногами и швырять на спину на обледенелый тротуар.
Из видео стало понятно и то, что избитым оказался не только подросток, бросивший снежок, но и двое приятелей школьника.
Видео было опубликовано в паблике «Киев Оперативный». Подписчики не обошли вниманием, что водитель, избивая школьников, наносит удары со знанием дела, почти профессионально. Мальчишки при этом не могут даже как следует защититься.
Напомним, среди подростков стали популярными развлечения на дорогах, которые не всегда одобрительно воспринимаются водителями. Например, такие chellenge, как в Ровно и Черкассах.
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