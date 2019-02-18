- 14:01 "Возмездие-2": волонтер рассказал подробности операции ВСУ на Донбассе
- 13:56 СБУ обвинила спецслужбы Путина в организации поджогов украинских храмов
- 13:44 Овна ждет судьбоносная встреча, а Водолея — карьерный рост: гороскоп на неделю
- 13:35 В Киеве массово "минировали" метро: какая обстановка на станциях сейчас
- 13:27 19 февраля украинцы увидят Суперлуние
- 13:24 Сосульки продолжают падать на головы полтавчан: пострадал уже 12-й человек
- 13:24 Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его любовнице
- 13:20 Украинские военные взяли в плен на Донбассе диверсанта "ДНР"-"ЛНР"
- 13:17 «Атлетико» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13:01 Нефть резко подорожала: что будет с ценами на бензин в Украине
В понедельник на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский инфекционист Людмила Палатная
— По каким признакам педиатр понимает, что у больного не ОРВИ, а корь?
— Врач должен уточнить, привит ли ребенок, — объясняет детский инфекционист доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук Людмила Палатная. — Если нет, то подробно расспросить родителей, был ли контакт с больным человеком, которого беспокоили кашель, лихорадка, высыпания на коже и слезотечение. Также при осмотре важно не пропустить характерные, напоминающие манку, высыпания (пятна Филатова-Коплика). Они находятся на слизистой щек, деснах, внутренней поверхности губ, конъюнктиве глаз. Эти пятна появляются на второй-третий день с начала заболевания, но у некоторых детей их может и не быть. Только когда возникает сыпь (вначале на лице и шее, постепенно «сползая» вниз), диагноз проясняется. Важно знать, что в первые четыре дня высыпаний ребенок остается таким же опасным для окружающих.
— Как лечить корь?
— К сожалению, противовирусного препарата нет, поэтому лечение — симптоматическое. Назначаем жаропонижающие, отхаркивающие препараты, капли в нос, снимающие отек и позволяющие лучше дышать. Чтобы избежать поражения глаз, нужен витамин А.
Детей с тяжелым течением кори необходимо лечить в стационаре, как и малышей первого года жизни. Сейчас, кстати, обсуждается вопрос о более ранней вакцинации. Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация против кори проводится в 12 месяцев. Но многие специалисты выступают за то, чтобы в регионах с высокой заболеваемостью корью первую прививку можно было сделать в девять месяцев. Также под наблюдением врачей должны лечиться дети, страдающие сахарным диабетом, болезнями крови, иммунодефицитом. Вирус снижает клеточный иммунитет, из-за чего эти пациенты больше подвержены осложнениям.
Какие осложнения дает корь и можно ли их избежать? Почему болеют привитые дети? Нужно ли откладывать прививку до окончания эпидемии гриппа?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 18 февраля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский инфекционист Людмила Александровна Палатная.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 28 февраля
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 3 м/с C
Давление: 752 мм