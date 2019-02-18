Наука и технологии

В NASA заявили о планах доставить людей на Луну к 2028 году

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили об ускорении подготовки лунной миссии и планах доставить людей на Луну к 2028 году. Об этом пишет издание Naked Science.

Согласно сообщению, цель NASA состоит в том, чтобы испытать эти аппараты уже в 2024 году, а в 2028-м доставить людей на поверхность спутника Земли.

Глава NASA Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine) и другие высокопоставленные чиновники Космического агентства обсудили план возвращения на Луну на круглом столе для СМИ в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе мероприятия Брайденстайн заявил о планах не только вернуться, но и «остаться» на Луне, отметив, что агентство делает упор на скорость успешного осуществления миссии.

«Одна из вещей, которые я считаю важными, заключается в том, что мы хотим иметь возможность многократного использования наших аппаратов, сохранив при этом интенсивную скорость реализации планов. Важно, чтобы мы вернулись на Луну как можно быстрее», — говорит Брайденстайн.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп года подписал директиву SPD-1 о работе над проектом, однако за это время значительного прогресса достичь так и не удалось. Вероятно, именно поэтому глава NASA говорит о необходимости высоких скоростей разработки миссии.

Уже в следующем месяце агентство направит аэрокосмическим компаниям официальный запрос с предложением о создании космических кораблей для Луны, а в период с мая по июль в NASA намерены заключить или переподписать все необходимые контракты, сумма которых будет варьироваться от 300 тысяч до девяти миллионов долларов. По словам Брайденстайна, агентство открыто как для коммерческих предприятий (таких как Lockheed Martin, Blue Origin, SpaceX и Boeing), так и для государственных ведомств разных стран.

Параллельно с этим NASA попытается ускорить еще одну программу, направленную на отправку небольших роботизированных кораблей на Луну, известную как «Коммерческие службы лунной полезной нагрузки» (Commercial Lunar Payload Services, CLPS).

Эта программа, подробно описанная в ноябре, ставит перед девятью компаниями задачу по разработке крошечных автономных кораблей, способных доставлять научные приборы и оборудование на поверхность естественного спутника. Опубликовать детальный список первой партии из 12 приборов NASA планирует уже на следующей неделе. В этот лист будут входить, например, приборы для поиска и изучения водного льда на Луне.

Будущие исследователи NASA могут использовать воду, найденную на поверхности Луны, для питья и выращивания растительности или производить из ее молекул ракетное топливо. Поскольку эти возможности имеют первостепенную важность, в NASA хотят, чтобы программа CLPS была запущена как можно скорее, в надежде, что одна из компаний сможет доставить полезные грузы на Луну уже к концу этого года.

Напомним, что за последние несколько лет агентство наметило многоуровневую стратегию доставки людей на поверхность Луны. План предусматривает строительство новой космической станции на орбите спутника Земли под названием «Врата» (Gateway). Срок работы станции рассчитан на 15 лет, а сама она будет служить неким перевалочным пунктом, где астронавты могли бы жить и тренироваться. От «Врат» до поверхности спутника астронавты будут передвигаться на специальных посадочных аппаратах, работать на территории Луны и на тех же челноках возвращаться обратно.

При этом NASA понадобится целый ряд космических кораблей для доставки людей к «Вратам» и обратно: аппарат для полета со станции на нижнюю лунную орбиту, транспортное средство, спускающееся на поверхность и корабль, доставляющий людей обратно на станцию. Одним из основных вариантов представляется будущая ракета SpaceX, которая по завершении потенциально может доставить людей напрямую с Земли на Луну, минуя перевалочный пункт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американское аэрокосмическое агентство (NASA) официально завершило миссию прибывшего на Марс в 2004 году ровера Opportunity.

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